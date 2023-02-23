https://ria.ru/20230223/lugansk-1853980508.html
В Луганске открылся Единый гуманитарный центр Омской области
В Луганске открылся Единый гуманитарный центр Омской области - РИА Новости, 23.02.2023
В Луганске открылся Единый гуманитарный центр Омской области
Губернатор Александр Бурков в своем официальном Telegram-канале рассказал об открытии в Луганске Единого гуманитарного центра Омской области. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:18
2023-02-23T14:18
2023-02-23T14:18
омская область
омская область
александр бурков
луганск
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850506148_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6a115bad806c197a6e1145bba89bbcbc.jpg
ОМСК, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Александр Бурков в своем официальном Telegram-канале рассказал об открытии в Луганске Единого гуманитарного центра Омской области. Александр Бурков сообщил, что прошлую неделю он работал в зоне СВО. В рамках рабочей поездки губернатор посетил Луганск, Донецк, Энергодар и подшефный Омской области Стаханов. Он встретился с омичами, которые сейчас несут службу на линии боевого соприкосновения и передал им посылки из дома и ту гуманитарную помощь, которую для военных собрали жители региона. Первые гуманитарные грузы передали именным батальонам, а также десантникам, мобилизованным из Омской области. Общаясь с мобилизованными, губернатор обратил внимание, что бойцы скучают по своей малой родине и живо интересуются, что происходит в регионе. "У Единого гуманитарного центра Омской области есть официальный телеграм-канал. В нём координаторы центра выкладывают видео и фото с омскими бойцами, рассказывают об оказываемой помощи именным батальонам, мобилизованным ребятам и добровольцам", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230223/rossiya-1853965634.html
омская область
луганск
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850506148_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4a2d05c7f1579a72ba2f64703febac66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, александр бурков, луганск, донецк
Омская область , Омская область, Александр Бурков, Луганск, Донецк
В Луганске открылся Единый гуманитарный центр Омской области
Омский губернатор Бурков рассказал об открытии Единого гуманитарного центра в Луганске
ОМСК, 23 фев - РИА Новости.
Губернатор Александр Бурков в своем официальном Telegram-канале
рассказал об открытии в Луганске Единого гуманитарного центра Омской области.
Александр Бурков сообщил, что прошлую неделю он работал в зоне СВО. В рамках рабочей поездки губернатор посетил Луганск, Донецк, Энергодар и подшефный Омской области Стаханов. Он встретился с омичами, которые сейчас несут службу на линии боевого соприкосновения и передал им посылки из дома и ту гуманитарную помощь, которую для военных собрали жители региона.
"Наши бойцы служат на всех фронтах, и чтобы дотянуться до каждого, оказать необходимую помощь в виде тактического вооружения, транспорта, медикаментов, одежды, продовольствия, мы приняли решение о создании гуманитарного центра в зоне СВО. Теперь сбор всей гуманитарки от омичей и отправку её на линию боевого соприкосновения будет курировать единая структура", - пояснил Александр Бурков.
Первые гуманитарные грузы передали именным батальонам, а также десантникам, мобилизованным из Омской области. Общаясь с мобилизованными, губернатор обратил внимание, что бойцы скучают по своей малой родине и живо интересуются, что происходит в регионе.
"У Единого гуманитарного центра Омской области есть официальный телеграм-канал. В нём координаторы центра выкладывают видео и фото с омскими бойцами, рассказывают об оказываемой помощи именным батальонам, мобилизованным ребятам и добровольцам", - добавил губернатор.