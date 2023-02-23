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В Луганске открылся Единый гуманитарный центр Омской области

В Луганске открылся Единый гуманитарный центр Омской области - РИА Новости, 23.02.2023

В Луганске открылся Единый гуманитарный центр Омской области

Губернатор Александр Бурков в своем официальном Telegram-канале рассказал об открытии в Луганске Единого гуманитарного центра Омской области. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:18

2023-02-23T14:18

2023-02-23T14:18

омская область

омская область

александр бурков

луганск

донецк

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ОМСК, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Александр Бурков в своем официальном Telegram-канале рассказал об открытии в Луганске Единого гуманитарного центра Омской области. Александр Бурков сообщил, что прошлую неделю он работал в зоне СВО. В рамках рабочей поездки губернатор посетил Луганск, Донецк, Энергодар и подшефный Омской области Стаханов. Он встретился с омичами, которые сейчас несут службу на линии боевого соприкосновения и передал им посылки из дома и ту гуманитарную помощь, которую для военных собрали жители региона. Первые гуманитарные грузы передали именным батальонам, а также десантникам, мобилизованным из Омской области. Общаясь с мобилизованными, губернатор обратил внимание, что бойцы скучают по своей малой родине и живо интересуются, что происходит в регионе. "У Единого гуманитарного центра Омской области есть официальный телеграм-канал. В нём координаторы центра выкладывают видео и фото с омскими бойцами, рассказывают об оказываемой помощи именным батальонам, мобилизованным ребятам и добровольцам", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230223/rossiya-1853965634.html

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Ольга Фомченкова

омская область, александр бурков, луганск, донецк