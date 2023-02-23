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В Луганске открылся Единый гуманитарный центр Омской области - РИА Новости, 23.02.2023
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Омская область
https://ria.ru/20230223/lugansk-1853980508.html
В Луганске открылся Единый гуманитарный центр Омской области
В Луганске открылся Единый гуманитарный центр Омской области - РИА Новости, 23.02.2023
В Луганске открылся Единый гуманитарный центр Омской области
Губернатор Александр Бурков в своем официальном Telegram-канале рассказал об открытии в Луганске Единого гуманитарного центра Омской области. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:18
2023-02-23T14:18
омская область
омская область
александр бурков
луганск
донецк
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ОМСК, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Александр Бурков в своем официальном Telegram-канале рассказал об открытии в Луганске Единого гуманитарного центра Омской области. Александр Бурков сообщил, что прошлую неделю он работал в зоне СВО. В рамках рабочей поездки губернатор посетил Луганск, Донецк, Энергодар и подшефный Омской области Стаханов. Он встретился с омичами, которые сейчас несут службу на линии боевого соприкосновения и передал им посылки из дома и ту гуманитарную помощь, которую для военных собрали жители региона. Первые гуманитарные грузы передали именным батальонам, а также десантникам, мобилизованным из Омской области. Общаясь с мобилизованными, губернатор обратил внимание, что бойцы скучают по своей малой родине и живо интересуются, что происходит в регионе. "У Единого гуманитарного центра Омской области есть официальный телеграм-канал. В нём координаторы центра выкладывают видео и фото с омскими бойцами, рассказывают об оказываемой помощи именным батальонам, мобилизованным ребятам и добровольцам", - добавил губернатор.
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омская область, александр бурков, луганск, донецк
Омская область , Омская область, Александр Бурков, Луганск, Донецк
14:18 23.02.2023
 
В Луганске открылся Единый гуманитарный центр Омской области

Омский губернатор Бурков рассказал об открытии Единого гуманитарного центра в Луганске

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГород Луганск
Город Луганск - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Город Луганск. Архивное фото
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ОМСК, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Александр Бурков в своем официальном Telegram-канале рассказал об открытии в Луганске Единого гуманитарного центра Омской области.
Александр Бурков сообщил, что прошлую неделю он работал в зоне СВО. В рамках рабочей поездки губернатор посетил Луганск, Донецк, Энергодар и подшефный Омской области Стаханов. Он встретился с омичами, которые сейчас несут службу на линии боевого соприкосновения и передал им посылки из дома и ту гуманитарную помощь, которую для военных собрали жители региона.
"Наши бойцы служат на всех фронтах, и чтобы дотянуться до каждого, оказать необходимую помощь в виде тактического вооружения, транспорта, медикаментов, одежды, продовольствия, мы приняли решение о создании гуманитарного центра в зоне СВО. Теперь сбор всей гуманитарки от омичей и отправку её на линию боевого соприкосновения будет курировать единая структура", - пояснил Александр Бурков.
Первые гуманитарные грузы передали именным батальонам, а также десантникам, мобилизованным из Омской области. Общаясь с мобилизованными, губернатор обратил внимание, что бойцы скучают по своей малой родине и живо интересуются, что происходит в регионе.
"У Единого гуманитарного центра Омской области есть официальный телеграм-канал. В нём координаторы центра выкладывают видео и фото с омскими бойцами, рассказывают об оказываемой помощи именным батальонам, мобилизованным ребятам и добровольцам", - добавил губернатор.
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