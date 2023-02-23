00:01 23.02.2023 (обновлено: 00:53 23.02.2023)
Небензя назвал лицемерием слова о разрушении Россией системы безопасности
Небензя назвал лицемерием заявления, что Россия разрушила глобальную систему безопасности
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 23 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерными заявления о том, что Россия якобы нарушила глобальную систему безопасности – Москва предлагала США и НАТО подписать договоры по гарантиям безопасности.
По его словам, Россия предупреждала о недопустимости военного освоения коллективным Западом территории соседней Украины, "что создавало прямую угрозу нашей национальной безопасности". "Но Запад раз за разом демонстрировал вызывающее пренебрежение в отношении российских озабоченностей, продолжая приближать военную инфраструктуру НАТО к нашим границам", - сказал Небензя.
"Заявления ряда стран, что Россия виновата в разрушении региональной и глобальной системы безопасности, лицемерны", - подчеркнул он.
Как указал Небензя, сейчас западные коллеги предпочитают об этом не вспоминать, но в конце 2021 года Россия выдвигала целый ряд конкретных инициатив по деэскалации и укреплению доверия в Евроатлантике. "Мы предлагали США и НАТО подписать договоры по гарантиям безопасности. Тем самым мы давали шанс дипломатии. Но этот шанс был высокомерно отвергнут США и их союзниками. Они наотрез отказались даже обсуждать наши инициативы, которые, будь они реализованы, позволили бы избежать того, что мы наблюдаем сегодня", - заключил он.