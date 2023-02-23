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Небензя назвал лицемерием слова о разрушении Россией системы безопасности - РИА Новости, 23.02.2023
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Небензя назвал лицемерием слова о разрушении Россией системы безопасности
Небензя назвал лицемерием слова о разрушении Россией системы безопасности - РИА Новости, 23.02.2023
Небензя назвал лицемерием слова о разрушении Россией системы безопасности
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерными заявления о том, что Россия якобы нарушила глобальную систему безопасности – Москва предлагала США и НАТО РИА Новости, 23.02.2023
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россия
сша
москва
василий небензя
нато
оон
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерными заявления о том, что Россия якобы нарушила глобальную систему безопасности – Москва предлагала США и НАТО подписать договоры по гарантиям безопасности.По его словам, Россия предупреждала о недопустимости военного освоения коллективным Западом территории соседней Украины, "что создавало прямую угрозу нашей национальной безопасности". "Но Запад раз за разом демонстрировал вызывающее пренебрежение в отношении российских озабоченностей, продолжая приближать военную инфраструктуру НАТО к нашим границам", - сказал Небензя.Как указал Небензя, сейчас западные коллеги предпочитают об этом не вспоминать, но в конце 2021 года Россия выдвигала целый ряд конкретных инициатив по деэскалации и укреплению доверия в Евроатлантике. "Мы предлагали США и НАТО подписать договоры по гарантиям безопасности. Тем самым мы давали шанс дипломатии. Но этот шанс был высокомерно отвергнут США и их союзниками. Они наотрез отказались даже обсуждать наши инициативы, которые, будь они реализованы, позволили бы избежать того, что мы наблюдаем сегодня", - заключил он.
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россия, сша, москва, василий небензя, нато, оон, в мире
Россия, США, Москва, Василий Небензя, НАТО, ООН, В мире
00:01 23.02.2023 (обновлено: 00:53 23.02.2023)
 
Небензя назвал лицемерием слова о разрушении Россией системы безопасности

Небензя назвал лицемерием заявления, что Россия разрушила глобальную систему безопасности

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерными заявления о том, что Россия якобы нарушила глобальную систему безопасности – Москва предлагала США и НАТО подписать договоры по гарантиям безопасности.
По его словам, Россия предупреждала о недопустимости военного освоения коллективным Западом территории соседней Украины, "что создавало прямую угрозу нашей национальной безопасности". "Но Запад раз за разом демонстрировал вызывающее пренебрежение в отношении российских озабоченностей, продолжая приближать военную инфраструктуру НАТО к нашим границам", - сказал Небензя.
"Заявления ряда стран, что Россия виновата в разрушении региональной и глобальной системы безопасности, лицемерны", - подчеркнул он.
Как указал Небензя, сейчас западные коллеги предпочитают об этом не вспоминать, но в конце 2021 года Россия выдвигала целый ряд конкретных инициатив по деэскалации и укреплению доверия в Евроатлантике. "Мы предлагали США и НАТО подписать договоры по гарантиям безопасности. Тем самым мы давали шанс дипломатии. Но этот шанс был высокомерно отвергнут США и их союзниками. Они наотрез отказались даже обсуждать наши инициативы, которые, будь они реализованы, позволили бы избежать того, что мы наблюдаем сегодня", - заключил он.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
00:31
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