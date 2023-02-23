https://ria.ru/20230223/litsemerie-1853903394.html

Небензя назвал лицемерием слова о разрушении Россией системы безопасности

Небензя назвал лицемерием слова о разрушении Россией системы безопасности - РИА Новости, 23.02.2023

Небензя назвал лицемерием слова о разрушении Россией системы безопасности

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерными заявления о том, что Россия якобы нарушила глобальную систему безопасности – Москва предлагала США и НАТО РИА Новости, 23.02.2023

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2023-02-23T00:01

2023-02-23T00:53

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ООН, 23 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерными заявления о том, что Россия якобы нарушила глобальную систему безопасности – Москва предлагала США и НАТО подписать договоры по гарантиям безопасности.По его словам, Россия предупреждала о недопустимости военного освоения коллективным Западом территории соседней Украины, "что создавало прямую угрозу нашей национальной безопасности". "Но Запад раз за разом демонстрировал вызывающее пренебрежение в отношении российских озабоченностей, продолжая приближать военную инфраструктуру НАТО к нашим границам", - сказал Небензя.Как указал Небензя, сейчас западные коллеги предпочитают об этом не вспоминать, но в конце 2021 года Россия выдвигала целый ряд конкретных инициатив по деэскалации и укреплению доверия в Евроатлантике. "Мы предлагали США и НАТО подписать договоры по гарантиям безопасности. Тем самым мы давали шанс дипломатии. Но этот шанс был высокомерно отвергнут США и их союзниками. Они наотрез отказались даже обсуждать наши инициативы, которые, будь они реализованы, позволили бы избежать того, что мы наблюдаем сегодня", - заключил он.

https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853906474.html

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