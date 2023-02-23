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Советник главы министра спорта Ирана погиб при крушении вертолета
Советник главы министра спорта Ирана погиб при крушении вертолета - РИА Новости, 23.02.2023
Советник главы министра спорта Ирана погиб при крушении вертолета
Советник министра спорта Ирана Эсмаил Ахмади погиб в результате полученных им травм при крушении вертолета на юге страны, заявил заместитель губернатора... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:38
2023-02-23T16:38
2023-02-23T17:45
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Советник министра спорта Ирана Эсмаил Ахмади погиб в результате полученных им травм при крушении вертолета на юге страны, заявил заместитель губернатора провинции Керман по политическим вопросам Рахман Джалали.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, на борту которого находился министр спорта Хамид Саджади, потерпел крушение при посадке около спортивного комплекса в городе Бафт, в южной провинции Керман."К сожалению, после окончательного расследования в результате крушения погиб один из чиновников, находившихся в этом вертолете", - приводит агентство Tasnim слова Джалали.По его словам, им стал советник главы министерства спорта Ирана Эсмаил Ахмади.Замгубернатора Кермана отметил, что еще 12 человек, включая министра спорта, получили ранения, все они госпитализированы, их состояние стабильное.
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в мире, иран
16:38 23.02.2023 (обновлено: 17:45 23.02.2023)
Советник главы министра спорта Ирана погиб при крушении вертолета
Советник главы министра спорта Ирана Ахмади погиб при крушении вертолета на юге страны
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Советник министра спорта Ирана Эсмаил Ахмади погиб в результате полученных им травм при крушении вертолета на юге страны, заявил заместитель губернатора провинции Керман по политическим вопросам Рахман Джалали.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, на борту которого находился министр спорта Хамид Саджади, потерпел крушение при посадке около спортивного комплекса в городе Бафт, в южной провинции Керман.
"К сожалению, после окончательного расследования в результате крушения погиб один из чиновников, находившихся в этом вертолете", - приводит агентство Tasnim слова Джалали.
По его словам, им стал советник главы министерства спорта Ирана Эсмаил Ахмади.
Замгубернатора Кермана отметил, что еще 12 человек, включая министра спорта, получили ранения, все они госпитализированы, их состояние стабильное.