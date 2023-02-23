https://ria.ru/20230223/koronavirus-1853948572.html

В Москве за сутки госпитализировали 142 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 142 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 142 человека с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 2947 случаев COVID, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T11:13

2023-02-23T11:13

2023-02-23T11:13

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251481_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_0e74f776693e76854bfa6b8315d330fc.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 2947 случаев COVID, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2947, госпитализированы - 142 человека, выздоровели - 3338 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлен 3 409 291 случай коронавируса, выздоровели 3 208 431 человек, умерли 48 147 человек.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19