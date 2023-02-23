https://ria.ru/20230223/koronavirus-1853948572.html
В Москве за сутки госпитализировали 142 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 142 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 142 человека с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 2947 случаев COVID, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:13
2023-02-23T11:13
2023-02-23T11:13
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 2947 случаев COVID, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2947, госпитализированы - 142 человека, выздоровели - 3338 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлен 3 409 291 случай коронавируса, выздоровели 3 208 431 человек, умерли 48 147 человек.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 142 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2947 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек