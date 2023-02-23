https://ria.ru/20230223/koronavirus-1853947151.html
В России за сутки госпитализировали 1632 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1632 больных COVID-19 - РИА Новости, 23.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1632 больных COVID-19
За сутки в России выявлен 14 721 новый случай COVID-19, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:06
2023-02-23T11:06
2023-02-23T11:06
распространение коронавируса
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россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. За сутки в России выявлен 14 721 новый случай COVID-19, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Рост числа госпитализаций произошел в 34 субъектах РФ, снижение - в 41 регионе, ситуация не изменилась в 10 субъектах страны."По состоянию на 23 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1632 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,3% ... Выздоровели за сутки 15 028 человек, или на 2,5% меньше в сравнении с 22 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1632 больных COVID-19
В России за сутки выявили 14 721 новый случай COVID-19, умерли 37 человек