https://ria.ru/20230223/koronavirus-1853947151.html

В России за сутки госпитализировали 1632 больных COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1632 больных COVID-19 - РИА Новости, 23.02.2023

В России за сутки госпитализировали 1632 больных COVID-19

За сутки в России выявлен 14 721 новый случай COVID-19, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T11:06

2023-02-23T11:06

2023-02-23T11:06

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771828517_0:49:3554:2048_1920x0_80_0_0_3aabfdd3104042b8f082c81535b1052c.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. За сутки в России выявлен 14 721 новый случай COVID-19, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Рост числа госпитализаций произошел в 34 субъектах РФ, снижение - в 41 регионе, ситуация не изменилась в 10 субъектах страны."По состоянию на 23 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1632 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,3% ... Выздоровели за сутки 15 028 человек, или на 2,5% меньше в сравнении с 22 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19