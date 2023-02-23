https://ria.ru/20230223/kongressmen-1853915242.html

Конгрессмен в США осудил Украину за использование кассетных бомб

Конгрессмен в США осудил Украину за использование кассетных бомб - РИА Новости, 23.02.2023

Конгрессмен в США осудил Украину за использование кассетных бомб

Член палаты представителей конгресса США демократ Джейсон Кроу выступил с осуждением Украины за использование кассетных боеприпасов в ходе вооруженного... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T04:08

2023-02-23T04:08

2023-02-23T06:47

в мире

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россия

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США демократ Джейсон Кроу выступил с осуждением Украины за использование кассетных боеприпасов в ходе вооруженного конфликта с Россией. Об этом он заявил журналу Politico. "Я не согласен с тем, что они используют эти системы. Нет никаких сомнений, что использование этих систем обеспечивает незамедлительные краткосрочные достижения на поле боя. Но уровень неразорвавшихся систем… является главной проблемой для гражданского населения", - отметил он. Кроу подчеркнул, что видит задачу США в такой помощи Украине, которая позволяет защитить мирное население. В феврале в Бундестаге также подвергли критике прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности требования Киева поставить фосфорные и кассетные бомбы, назвав их неумными и ошибочными. Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды, поскольку такого оружия у Америки и партнёров "на миллионы выстрелов". Украинский же министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил журналистам в кулуарах форума, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам, а потому с точки зрения закона, как считает Кулеба, поставкам ничего бы не помешало. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230222/istrebiteli-1853902394.html

https://ria.ru/20230222/abrams-1853900371.html

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сша

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в мире, украина, россия, сша, дмитрий кулеба, сергей лавров, нато, бундестаг германии