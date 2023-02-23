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Боррель не считает конфликт на Украине третьей мировой войной - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/konflikt-1854047717.html
Боррель не считает конфликт на Украине третьей мировой войной
Боррель не считает конфликт на Украине третьей мировой войной - РИА Новости, 23.02.2023
Боррель не считает конфликт на Украине третьей мировой войной
Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не считает конфликт на Украине третьей мировой войной – по его мнению, его слишком "глобализируют". РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T21:45
2023-02-23T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
жозеп боррель
нато
сергей лавров
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не считает конфликт на Украине третьей мировой войной – по его мнению, его слишком "глобализируют"."Это война агрессии – это не Третья мировая война. Эту войну чересчур "глобализируют", - сказал Боррель на пресс-конференции.При этом он повторил необоснованные обвинения в поставках оружия России из КНДР и Ирана."Так называемый Запад полностью вовлечен. Все затронуты. Потому что высокие цены на энергоносители и продовольствие создали высокую инфляцию. Высокая инфляция заставила все мировые центральные банки повысить процентные ставки, как никогда ранее. И это создало замедление экономики", - отметил он."Так что это не война, которая касается меня бомбардировками. Она не влияет на меня, потому что я нахожусь в другой части планеты. Она влияет на мировую экономику", - добавил он.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230223/podderzhka-1854051591.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, жозеп боррель, нато, сергей лавров, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Жозеп Боррель, НАТО, Сергей Лавров, США
21:45 23.02.2023 (обновлено: 22:31 23.02.2023)
 
Боррель не считает конфликт на Украине третьей мировой войной

Боррель: конфликт на Украине не является третьей мировой войной, его глобализируют

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не считает конфликт на Украине третьей мировой войной – по его мнению, его слишком "глобализируют".
"Это война агрессии – это не Третья мировая война. Эту войну чересчур "глобализируют", - сказал Боррель на пресс-конференции.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 22:22
Джонсон заявил, что поддержав Россию, Китай совершит "историческую ошибку"
При этом он повторил необоснованные обвинения в поставках оружия России из КНДР и Ирана.
"Так называемый Запад полностью вовлечен. Все затронуты. Потому что высокие цены на энергоносители и продовольствие создали высокую инфляцию. Высокая инфляция заставила все мировые центральные банки повысить процентные ставки, как никогда ранее. И это создало замедление экономики", - отметил он.
"Так что это не война, которая касается меня бомбардировками. Она не влияет на меня, потому что я нахожусь в другой части планеты. Она влияет на мировую экономику", - добавил он.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 08:00
"Будущего нет". Какой Россию видит Запад спустя год спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинЖозеп БоррельНАТОСергей ЛавровСША
 
 
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