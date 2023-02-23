21:45 23.02.2023 (обновлено: 22:31 23.02.2023)
Боррель не считает конфликт на Украине третьей мировой войной
Боррель: конфликт на Украине не является третьей мировой войной, его глобализируют
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
ООН, 23 фев – РИА Новости. Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не считает конфликт на Украине третьей мировой войной – по его мнению, его слишком "глобализируют".
"Это война агрессии – это не Третья мировая война. Эту войну чересчур "глобализируют", - сказал Боррель на пресс-конференции.
"Так называемый Запад полностью вовлечен. Все затронуты. Потому что высокие цены на энергоносители и продовольствие создали высокую инфляцию. Высокая инфляция заставила все мировые центральные банки повысить процентные ставки, как никогда ранее. И это создало замедление экономики", - отметил он.
"Так что это не война, которая касается меня бомбардировками. Она не влияет на меня, потому что я нахожусь в другой части планеты. Она влияет на мировую экономику", - добавил он.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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