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Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/konflikt-1854014440.html
Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен
Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен - РИА Новости, 23.02.2023
Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен, и если бы РФ не упредила действия Украины и Запада с украинской... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:38
2023-02-23T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
белоруссия
ангела меркель
александр лукашенко
франсуа олланд
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен, и если бы РФ не упредила действия Украины и Запада с украинской территории, последствия были бы более тяжелыми. "Некоторые в России говорят: "Знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию". А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины, не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были бы более тяжелыми", - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ. Слова белорусского президента приводит в четверг белорусское госагентство Белта. Лукашенко напомнил о недавних заявлениях экс-лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, что минские соглашения по урегулированию в Донбассе нужны были, чтобы выиграть время для военной подготовки Украины. "Теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне, и кто ее начал", - констатировал Лукашенко. Он подчеркнул, что теперь "маски сорваны, карты открыты". Он также заявил, что минские соглашения по урегулированию на востоке Украины были хорошими и рабочими. "Нормальные договоры, и Украина подписала эти договоры. Надо было следовать этим путем. И сегодня – гарантия! – Донбасс был бы украинским и управлялся бы из Киева. Уже давно всякие шероховатости были бы забыты. Но, как говорят сегодня участники этого конфликта, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд, они приехали в Минск и подталкивали Россию и Украину к заключению договора, чтобы выиграть время, чтобы Украина подготовила свою армию для нападения на Россию. Вот вам и вся причина, и весь замысел", - приводит в свою очередь слова Лукашенко белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. Белорусский президент заметил, что "российско-украинскому конфликту год - большое видится на расстоянии". "Чтобы оценить причины этого конфликта, должно пройти определенное время. Я абсолютно согласен с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, который говорит о том, что первопричины не лежат в России. Издевательство над русскоязычными, над русским языком – они до 2014 года были. И это все нагнеталось западными государствами. Естественно, ни одна страна, ни Америка, ни Китай не позволили бы издеваться над своими соотечественниками, над людьми, которые говорят просто на русском языке и живут по русским обычаям, принимают русскую культуру", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что "оскорбления доходили до самого президента России со стороны Украины и всего российского руководства". "Там целый клубок. Причина там, в 2014–2015 годах", - констатировал Лукашенко.
https://ria.ru/20230223/piar-1853997184.html
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в мире, украина, россия, белоруссия, ангела меркель, александр лукашенко, франсуа олланд
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Ангела Меркель, Александр Лукашенко, Франсуа Олланд
17:38 23.02.2023 (обновлено: 18:08 23.02.2023)
 
Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен

Лукашенко заявил, что конфликт был неизбежен, Россия упредила действия Украины и Запада

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен, и если бы РФ не упредила действия Украины и Запада с украинской территории, последствия были бы более тяжелыми.
"Некоторые в России говорят: "Знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию". А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины, не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были бы более тяжелыми", - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ. Слова белорусского президента приводит в четверг белорусское госагентство Белта.
Лукашенко напомнил о недавних заявлениях экс-лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, что минские соглашения по урегулированию в Донбассе нужны были, чтобы выиграть время для военной подготовки Украины. "Теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне, и кто ее начал", - констатировал Лукашенко.
Он подчеркнул, что теперь "маски сорваны, карты открыты".
Он также заявил, что минские соглашения по урегулированию на востоке Украины были хорошими и рабочими. "Нормальные договоры, и Украина подписала эти договоры. Надо было следовать этим путем. И сегодня – гарантия! – Донбасс был бы украинским и управлялся бы из Киева. Уже давно всякие шероховатости были бы забыты. Но, как говорят сегодня участники этого конфликта, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд, они приехали в Минск и подталкивали Россию и Украину к заключению договора, чтобы выиграть время, чтобы Украина подготовила свою армию для нападения на Россию. Вот вам и вся причина, и весь замысел", - приводит в свою очередь слова Лукашенко белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
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Белорусский президент заметил, что "российско-украинскому конфликту год - большое видится на расстоянии". "Чтобы оценить причины этого конфликта, должно пройти определенное время. Я абсолютно согласен с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, который говорит о том, что первопричины не лежат в России. Издевательство над русскоязычными, над русским языком – они до 2014 года были. И это все нагнеталось западными государствами. Естественно, ни одна страна, ни Америка, ни Китай не позволили бы издеваться над своими соотечественниками, над людьми, которые говорят просто на русском языке и живут по русским обычаям, принимают русскую культуру", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что "оскорбления доходили до самого президента России со стороны Украины и всего российского руководства". "Там целый клубок. Причина там, в 2014–2015 годах", - констатировал Лукашенко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБелоруссияАнгела МеркельАлександр ЛукашенкоФрансуа Олланд
 
 
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