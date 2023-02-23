https://ria.ru/20230223/konflikt-1854014440.html

Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен

Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен - РИА Новости, 23.02.2023

Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен, и если бы РФ не упредила действия Украины и Запада с украинской... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T17:38

2023-02-23T17:38

2023-02-23T18:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

белоруссия

ангела меркель

александр лукашенко

франсуа олланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg

МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине был неизбежен, и если бы РФ не упредила действия Украины и Запада с украинской территории, последствия были бы более тяжелыми. "Некоторые в России говорят: "Знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию". А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины, не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были бы более тяжелыми", - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ. Слова белорусского президента приводит в четверг белорусское госагентство Белта. Лукашенко напомнил о недавних заявлениях экс-лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, что минские соглашения по урегулированию в Донбассе нужны были, чтобы выиграть время для военной подготовки Украины. "Теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне, и кто ее начал", - констатировал Лукашенко. Он подчеркнул, что теперь "маски сорваны, карты открыты". Он также заявил, что минские соглашения по урегулированию на востоке Украины были хорошими и рабочими. "Нормальные договоры, и Украина подписала эти договоры. Надо было следовать этим путем. И сегодня – гарантия! – Донбасс был бы украинским и управлялся бы из Киева. Уже давно всякие шероховатости были бы забыты. Но, как говорят сегодня участники этого конфликта, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд, они приехали в Минск и подталкивали Россию и Украину к заключению договора, чтобы выиграть время, чтобы Украина подготовила свою армию для нападения на Россию. Вот вам и вся причина, и весь замысел", - приводит в свою очередь слова Лукашенко белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. Белорусский президент заметил, что "российско-украинскому конфликту год - большое видится на расстоянии". "Чтобы оценить причины этого конфликта, должно пройти определенное время. Я абсолютно согласен с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, который говорит о том, что первопричины не лежат в России. Издевательство над русскоязычными, над русским языком – они до 2014 года были. И это все нагнеталось западными государствами. Естественно, ни одна страна, ни Америка, ни Китай не позволили бы издеваться над своими соотечественниками, над людьми, которые говорят просто на русском языке и живут по русским обычаям, принимают русскую культуру", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что "оскорбления доходили до самого президента России со стороны Украины и всего российского руководства". "Там целый клубок. Причина там, в 2014–2015 годах", - констатировал Лукашенко.

https://ria.ru/20230223/piar-1853997184.html

https://ria.ru/20230223/ukraina-1854012838.html

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, белоруссия, ангела меркель, александр лукашенко, франсуа олланд