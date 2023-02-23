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Сийярто заявил, что на Украине препятствуют работе венгерских компаний

Сийярто заявил, что на Украине препятствуют работе венгерских компаний - РИА Новости, 23.02.2023

Сийярто заявил, что на Украине препятствуют работе венгерских компаний

Ряд венгерских компаний, присутствующих на российском рынке, на Украине сталкивается с притеснениями, однако не уходит из страны, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T17:50

2023-02-23T17:50

2023-02-23T17:53

в мире

украина

россия

венгрия

петер сийярто

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Ряд венгерских компаний, присутствующих на российском рынке, на Украине сталкивается с притеснениями, однако не уходит из страны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я не оглашу названия, но есть крупные сельскохозяйственные, банковские предприятия и компании энергетического сектора, которые присутствуют в обеих странах (в России и на Украине - ред.). Эти компании ничего не нарушили на Украине, они честно работают и занимаются своими делами. Несмотря на это, постоянно принимаются решения, которые ухудшают их рабочую среду", - сказал Сийярто в интервью изданию Index. Ранее Сийярто заявил, что венгерские предприятия работают в России законно, не нарушая санкций, поэтому неприемлема ситуация, когда им из-за этого запрещают работать на украинском рынке. Тогда он уточнил, что на Украине запретили многие товары фармацевтических компаний Gedeon Richter и Egis, призывают к бойкоту венгерской нефтегазовой компании MOL.

https://ria.ru/20230223/vengriya-1853980721.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, венгрия, петер сийярто, санкции в отношении россии