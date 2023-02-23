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Сийярто заявил, что на Украине препятствуют работе венгерских компаний - РИА Новости, 23.02.2023
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Сийярто заявил, что на Украине препятствуют работе венгерских компаний
Сийярто заявил, что на Украине препятствуют работе венгерских компаний - РИА Новости, 23.02.2023
Сийярто заявил, что на Украине препятствуют работе венгерских компаний
Ряд венгерских компаний, присутствующих на российском рынке, на Украине сталкивается с притеснениями, однако не уходит из страны, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:50
2023-02-23T17:53
в мире
украина
россия
венгрия
петер сийярто
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Ряд венгерских компаний, присутствующих на российском рынке, на Украине сталкивается с притеснениями, однако не уходит из страны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я не оглашу названия, но есть крупные сельскохозяйственные, банковские предприятия и компании энергетического сектора, которые присутствуют в обеих странах (в России и на Украине - ред.). Эти компании ничего не нарушили на Украине, они честно работают и занимаются своими делами. Несмотря на это, постоянно принимаются решения, которые ухудшают их рабочую среду", - сказал Сийярто в интервью изданию Index. Ранее Сийярто заявил, что венгерские предприятия работают в России законно, не нарушая санкций, поэтому неприемлема ситуация, когда им из-за этого запрещают работать на украинском рынке. Тогда он уточнил, что на Украине запретили многие товары фармацевтических компаний Gedeon Richter и Egis, призывают к бойкоту венгерской нефтегазовой компании MOL.
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в мире, украина, россия, венгрия, петер сийярто, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Санкции в отношении России
17:50 23.02.2023 (обновлено: 17:53 23.02.2023)
 
Сийярто заявил, что на Украине препятствуют работе венгерских компаний

Сийярто: на Украине препятствуют работе венгерских компаний, присутствующих в России

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Ряд венгерских компаний, присутствующих на российском рынке, на Украине сталкивается с притеснениями, однако не уходит из страны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я не оглашу названия, но есть крупные сельскохозяйственные, банковские предприятия и компании энергетического сектора, которые присутствуют в обеих странах (в России и на Украине - ред.). Эти компании ничего не нарушили на Украине, они честно работают и занимаются своими делами. Несмотря на это, постоянно принимаются решения, которые ухудшают их рабочую среду", - сказал Сийярто в интервью изданию Index.
Ранее Сийярто заявил, что венгерские предприятия работают в России законно, не нарушая санкций, поэтому неприемлема ситуация, когда им из-за этого запрещают работать на украинском рынке. Тогда он уточнил, что на Украине запретили многие товары фармацевтических компаний Gedeon Richter и Egis, призывают к бойкоту венгерской нефтегазовой компании MOL.
Панорама города Будапешта - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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В миреУкраинаРоссияВенгрияПетер СийяртоСанкции в отношении России
 
 
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