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Представители МИД КНДР приняли участие в мероприятиях к 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2023
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Представители МИД КНДР приняли участие в мероприятиях к 23 февраля
Представители МИД КНДР приняли участие в мероприятиях к 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2023
Представители МИД КНДР приняли участие в мероприятиях к 23 февраля
Замминистра обороны, сотрудники минобороны и МИД КНДР приняли участие в приеме посольства РФ в Пхеньяне по случаю Дня защитника Отечества, северокорейская... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:53
2023-02-23T17:53
в мире
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
день защитника отечества
корейская народная армия
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СЕУЛ, 23 фев – РИА Новости. Замминистра обороны, сотрудники минобороны и МИД КНДР приняли участие в приеме посольства РФ в Пхеньяне по случаю Дня защитника Отечества, северокорейская сторона также приняла участие в возложении цветов к могилам советских воинов, обеспечила оркестр и почетный караул, сообщается на странице посольства в Facebook*. Сообщается, что 23 февраля сотрудники российского посольства возложили цветы к Монументу Освобождения на сопке Моранбон и к могилам советских воинов на мемориальном кладбище в Садонском районе Пхеньяна. В церемонии при помощи министерства обороны КНДР принял участие почетный караул и оркестр Корейской народной армии. Цветы также возложили к памятникам советским солдатам в других городах. "Накануне по случаю праздника… состоялся прием, на котором присутствовали послы и временно поверенные в делах, военные атташе при посольствах, а также сотрудники министерства обороны и министерства иностранных дел КНДР", - говорится в сообщении. Военный атташе российского посольства Валерий Исаенко и замминистра обороны КНДР Ким Мин Соп выступил с речью на приеме. В ходе приема гостям также был показан небольшой фильм, посвященный ситуации на Украине и ходу специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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кндр (северная корея)
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в мире, россия, кндр (северная корея), пхеньян, день защитника отечества, корейская народная армия
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, День защитника Отечества, Корейская народная армия
17:53 23.02.2023
 
Представители МИД КНДР приняли участие в мероприятиях к 23 февраля

Минобороны и МИД КНДР приняли участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества в Пхеньяне

© Фото : Посольство России в КНДРМинистерство обороны КНДР обеспечило участие в торжественной церемонии почетного караула и оркестра Корейской народной армии
Министерство обороны КНДР обеспечило участие в торжественной церемонии почетного караула и оркестра Корейской народной армии - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : Посольство России в КНДР
Министерство обороны КНДР обеспечило участие в торжественной церемонии почетного караула и оркестра Корейской народной армии
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СЕУЛ, 23 фев – РИА Новости. Замминистра обороны, сотрудники минобороны и МИД КНДР приняли участие в приеме посольства РФ в Пхеньяне по случаю Дня защитника Отечества, северокорейская сторона также приняла участие в возложении цветов к могилам советских воинов, обеспечила оркестр и почетный караул, сообщается на странице посольства в Facebook*.
Сообщается, что 23 февраля сотрудники российского посольства возложили цветы к Монументу Освобождения на сопке Моранбон и к могилам советских воинов на мемориальном кладбище в Садонском районе Пхеньяна. В церемонии при помощи министерства обороны КНДР принял участие почетный караул и оркестр Корейской народной армии. Цветы также возложили к памятникам советским солдатам в других городах.
© Фото : Посольство России в КНДРВ День защитника Отечества сотрудники российского Посольства возложили цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище в Садонском районе г. Пхеньяна
В День защитника Отечества сотрудники российского Посольства возложили цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище в Садонском районе г. Пхеньяна
1 из 2
В День защитника Отечества сотрудники российского Посольства возложили цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище в Садонском районе г. Пхеньяна
© Фото : Посольство России в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДРВ День защитника Отечества сотрудники российского Посольства возложили цветы к Монументу Освобождения на сопке Моранбон
В День защитника Отечества сотрудники российского Посольства возложили цветы к Монументу Освобождения на сопке Моранбон
2 из 2
В День защитника Отечества сотрудники российского Посольства возложили цветы к Монументу Освобождения на сопке Моранбон
© Фото : Посольство России в КНДР
1 из 2
В День защитника Отечества сотрудники российского Посольства возложили цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище в Садонском районе г. Пхеньяна
© Фото : Посольство России в КНДР
2 из 2
В День защитника Отечества сотрудники российского Посольства возложили цветы к Монументу Освобождения на сопке Моранбон
© Фото : Посольство России в КНДР
"Накануне по случаю праздника… состоялся прием, на котором присутствовали послы и временно поверенные в делах, военные атташе при посольствах, а также сотрудники министерства обороны и министерства иностранных дел КНДР", - говорится в сообщении.
Военный атташе российского посольства Валерий Исаенко и замминистра обороны КНДР Ким Мин Соп выступил с речью на приеме. В ходе приема гостям также был показан небольшой фильм, посвященный ситуации на Украине и ходу специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
МИД России - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 08:24
В МИД прокомментировали планы КНДР укрепить боевую мощь
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянДень защитника ОтечестваКорейская народная армия
 
 
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