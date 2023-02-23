Представители МИД КНДР приняли участие в мероприятиях к 23 февраля
Минобороны и МИД КНДР приняли участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества в Пхеньяне
© Фото : Посольство России в КНДРМинистерство обороны КНДР обеспечило участие в торжественной церемонии почетного караула и оркестра Корейской народной армии
Министерство обороны КНДР обеспечило участие в торжественной церемонии почетного караула и оркестра Корейской народной армии
СЕУЛ, 23 фев – РИА Новости. Замминистра обороны, сотрудники минобороны и МИД КНДР приняли участие в приеме посольства РФ в Пхеньяне по случаю Дня защитника Отечества, северокорейская сторона также приняла участие в возложении цветов к могилам советских воинов, обеспечила оркестр и почетный караул, сообщается на странице посольства в Facebook*.
Сообщается, что 23 февраля сотрудники российского посольства возложили цветы к Монументу Освобождения на сопке Моранбон и к могилам советских воинов на мемориальном кладбище в Садонском районе Пхеньяна. В церемонии при помощи министерства обороны КНДР принял участие почетный караул и оркестр Корейской народной армии. Цветы также возложили к памятникам советским солдатам в других городах.
© Фото : Посольство России в КНДРВ День защитника Отечества сотрудники российского Посольства возложили цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище в Садонском районе г. Пхеньяна
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В День защитника Отечества сотрудники российского Посольства возложили цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище в Садонском районе г. Пхеньяна
© Фото : Посольство России в КНДРВ День защитника Отечества сотрудники российского Посольства возложили цветы к Монументу Освобождения на сопке Моранбон
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В День защитника Отечества сотрудники российского Посольства возложили цветы к Монументу Освобождения на сопке Моранбон
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В День защитника Отечества сотрудники российского Посольства возложили цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище в Садонском районе г. Пхеньяна
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В День защитника Отечества сотрудники российского Посольства возложили цветы к Монументу Освобождения на сопке Моранбон
"Накануне по случаю праздника… состоялся прием, на котором присутствовали послы и временно поверенные в делах, военные атташе при посольствах, а также сотрудники министерства обороны и министерства иностранных дел КНДР", - говорится в сообщении.
Военный атташе российского посольства Валерий Исаенко и замминистра обороны КНДР Ким Мин Соп выступил с речью на приеме. В ходе приема гостям также был показан небольшой фильм, посвященный ситуации на Украине и ходу специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации.
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