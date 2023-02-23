https://ria.ru/20230223/kndr-1854016526.html

Представители МИД КНДР приняли участие в мероприятиях к 23 февраля

Представители МИД КНДР приняли участие в мероприятиях к 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2023

Представители МИД КНДР приняли участие в мероприятиях к 23 февраля

Замминистра обороны, сотрудники минобороны и МИД КНДР приняли участие в приеме посольства РФ в Пхеньяне по случаю Дня защитника Отечества, северокорейская... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T17:53

2023-02-23T17:53

2023-02-23T17:53

в мире

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

день защитника отечества

корейская народная армия

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СЕУЛ, 23 фев – РИА Новости. Замминистра обороны, сотрудники минобороны и МИД КНДР приняли участие в приеме посольства РФ в Пхеньяне по случаю Дня защитника Отечества, северокорейская сторона также приняла участие в возложении цветов к могилам советских воинов, обеспечила оркестр и почетный караул, сообщается на странице посольства в Facebook*. Сообщается, что 23 февраля сотрудники российского посольства возложили цветы к Монументу Освобождения на сопке Моранбон и к могилам советских воинов на мемориальном кладбище в Садонском районе Пхеньяна. В церемонии при помощи министерства обороны КНДР принял участие почетный караул и оркестр Корейской народной армии. Цветы также возложили к памятникам советским солдатам в других городах. "Накануне по случаю праздника… состоялся прием, на котором присутствовали послы и временно поверенные в делах, военные атташе при посольствах, а также сотрудники министерства обороны и министерства иностранных дел КНДР", - говорится в сообщении. Военный атташе российского посольства Валерий Исаенко и замминистра обороны КНДР Ким Мин Соп выступил с речью на приеме. В ходе приема гостям также был показан небольшой фильм, посвященный ситуации на Украине и ходу специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230213/kndr-1851600843.html

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, кндр (северная корея), пхеньян, день защитника отечества, корейская народная армия