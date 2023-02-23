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КНДР уже могла разместить ракеты "Хвасон-15", заявил эксперт - РИА Новости, 23.02.2023
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КНДР уже могла разместить ракеты "Хвасон-15", заявил эксперт
КНДР уже могла разместить ракеты "Хвасон-15", заявил эксперт - РИА Новости, 23.02.2023
КНДР уже могла разместить ракеты "Хвасон-15", заявил эксперт
Один из ведущих японских специалистов по Северной Корее, почетный директор Центра исследований современных Корей при университете Сидзуока, профессор Хадзимэ... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T08:24
2023-02-23T08:24
пхеньян
кндр (северная корея)
сша
японское море
в мире
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ТОКИО, 23 фев – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Один из ведущих японских специалистов по Северной Корее, почетный директор Центра исследований современных Корей при университете Сидзуока, профессор Хадзимэ Идзуми заявил РИА Новости, что испытанная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" более стабильна, чем новая "Хвасон-17", и не исключил, что Пхеньян мог уже разместить ракету этого типа в направлении США. Северная Корея 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров, пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск межконтинентальной ракеты. "Интересной деталью этого испытания было, что Северная Корея осуществила пуск не "Хвасон-17", а "Хвасон-15". Важно то, что "Хвасон-15" более стабильна, чем "Хвасон-17", а, значит, имеет выше возможности. И я считаю, что Северная Корея могла уже разместить МБР "Хвасон-15" в направлении континентальной США", - отметил эксперт. По словам профессора Идзуми, "говорить о том, что разработка МБР завершена, все же пока нельзя, так как не завершена технология повторного входа в атмосферу" боеголовки. "Единственное, что можно говорить сейчас, это то, что северокорейские МБР, в частности, "Хвасон-15", достаточно стабильны для того, чтобы, по всей видимости, достичь любой точки континентальной США", - добавил он. Эксперт полагает, что говорить о ядерных возможностях северокорейских МБР пока рано.
https://ria.ru/20230220/oon-1853048332.html
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кндр (северная корея)
сша
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пхеньян, кндр (северная корея), сша, японское море, в мире
Пхеньян, КНДР (Северная Корея), США, Японское море, В мире
08:24 23.02.2023
 
КНДР уже могла разместить ракеты "Хвасон-15", заявил эксперт

Японский эксперт Идзуми: КНДР уже могла разместить ракеты "Хвасон-15" в направлении США

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 фев – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Один из ведущих японских специалистов по Северной Корее, почетный директор Центра исследований современных Корей при университете Сидзуока, профессор Хадзимэ Идзуми заявил РИА Новости, что испытанная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" более стабильна, чем новая "Хвасон-17", и не исключил, что Пхеньян мог уже разместить ракету этого типа в направлении США.
Северная Корея 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров, пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск межконтинентальной ракеты.
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"Интересной деталью этого испытания было, что Северная Корея осуществила пуск не "Хвасон-17", а "Хвасон-15". Важно то, что "Хвасон-15" более стабильна, чем "Хвасон-17", а, значит, имеет выше возможности. И я считаю, что Северная Корея могла уже разместить МБР "Хвасон-15" в направлении континентальной США", - отметил эксперт.
По словам профессора Идзуми, "говорить о том, что разработка МБР завершена, все же пока нельзя, так как не завершена технология повторного входа в атмосферу" боеголовки.
"Единственное, что можно говорить сейчас, это то, что северокорейские МБР, в частности, "Хвасон-15", достаточно стабильны для того, чтобы, по всей видимости, достичь любой точки континентальной США", - добавил он. Эксперт полагает, что говорить о ядерных возможностях северокорейских МБР пока рано.
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