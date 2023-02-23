https://ria.ru/20230223/kndr-1853926738.html

КНДР уже могла разместить ракеты "Хвасон-15", заявил эксперт

КНДР уже могла разместить ракеты "Хвасон-15", заявил эксперт - РИА Новости, 23.02.2023

КНДР уже могла разместить ракеты "Хвасон-15", заявил эксперт

Один из ведущих японских специалистов по Северной Корее, почетный директор Центра исследований современных Корей при университете Сидзуока, профессор Хадзимэ... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T08:24

2023-02-23T08:24

2023-02-23T08:24

пхеньян

кндр (северная корея)

сша

японское море

в мире

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ТОКИО, 23 фев – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Один из ведущих японских специалистов по Северной Корее, почетный директор Центра исследований современных Корей при университете Сидзуока, профессор Хадзимэ Идзуми заявил РИА Новости, что испытанная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" более стабильна, чем новая "Хвасон-17", и не исключил, что Пхеньян мог уже разместить ракету этого типа в направлении США. Северная Корея 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров, пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск межконтинентальной ракеты. "Интересной деталью этого испытания было, что Северная Корея осуществила пуск не "Хвасон-17", а "Хвасон-15". Важно то, что "Хвасон-15" более стабильна, чем "Хвасон-17", а, значит, имеет выше возможности. И я считаю, что Северная Корея могла уже разместить МБР "Хвасон-15" в направлении континентальной США", - отметил эксперт. По словам профессора Идзуми, "говорить о том, что разработка МБР завершена, все же пока нельзя, так как не завершена технология повторного входа в атмосферу" боеголовки. "Единственное, что можно говорить сейчас, это то, что северокорейские МБР, в частности, "Хвасон-15", достаточно стабильны для того, чтобы, по всей видимости, достичь любой точки континентальной США", - добавил он. Эксперт полагает, что говорить о ядерных возможностях северокорейских МБР пока рано.

https://ria.ru/20230220/oon-1853048332.html

https://ria.ru/20230222/kndr-1853653736.html

пхеньян

кндр (северная корея)

сша

японское море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

пхеньян, кндр (северная корея), сша, японское море, в мире