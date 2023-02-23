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Лукашенко призвал услышать позицию Китая по Украине - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/kitay-1853994624.html
Лукашенко призвал услышать позицию Китая по Украине
Лукашенко призвал услышать позицию Китая по Украине - РИА Новости, 23.02.2023
Лукашенко призвал услышать позицию Китая по Украине
Если никто не прислушается к позиции КНР по украинскому кризису, то мир ждут серьезные последствия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:40
2023-02-23T17:24
в мире
китай
белоруссия
александр лукашенко
си цзиньпин
украина
специальная военная операция на украине
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МИНСК, 23 фев — РИА Новости. Если никто не прислушается к позиции КНР по украинскому кризису, то мир ждут серьезные последствия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ. "Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой. Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением по поводу конфликта на Украине", — сказал он.По мнению белорусского лидера, это необычный шаг для Пекина, поскольку китайцы никогда "не лезут туда, куда не надо"."Если они понимают, что это не даст требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги", — пояснил Лукашенко.Он убежден, что сегодня ни одну проблему в мире нельзя решить без участия КНР, и обратил внимание, что если Китай решил высказать свое мнение через высшее должностное лицо, то есть Си Цзиньпина, то "это будет иметь серьезные последствия". "Поэтому я, просто забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе", — подчеркнул президент.В то же время белорусский лидер считает, что грядущее заявление председателя КНР не будет направлено на конфронтацию, как это было в недавнем выступлении Джо Байдена."Я уверен, что это выступление явится венцом всей миролюбивой политики Китая. Я на сто процентов убежден. Иначе просто быть не может. Это образец этой миролюбивой политики", — отметил Лукашенко.Он обратил внимание, что Минск придерживается схожей позиции, а также выразил уверенность, что и Россия склонна к мирному решению конфликта."Все за американцами — делайте конкретные шаги к миру и мир будет. В основе этого всего узла сегодня оказался Китай", — подытожил президент. В минувшую субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира. В МИД России заявляли, что глава ведомства Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В МИД РФ также отмечали, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса.
https://ria.ru/20230223/kitay-1853919220.html
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в мире, китай, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин, украина
В мире, Китай, Белоруссия, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, Украина, Специальная военная операция на Украине
15:40 23.02.2023 (обновлено: 17:24 23.02.2023)
 
Лукашенко призвал услышать позицию Китая по Украине

Лукашенко: председатель КНР Си Цзиньпин сегодня-завтра выступит с заявлением по Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 фев — РИА Новости. Если никто не прислушается к позиции КНР по украинскому кризису, то мир ждут серьезные последствия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ.
"Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой. Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением по поводу конфликта на Украине", — сказал он.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 06:44Специальная военная операция на Украине
Китай не консультировался с Украиной при подготовке своего плана, пишут СМИ
По мнению белорусского лидера, это необычный шаг для Пекина, поскольку китайцы никогда "не лезут туда, куда не надо".
"Если они понимают, что это не даст требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги", — пояснил Лукашенко.
Он убежден, что сегодня ни одну проблему в мире нельзя решить без участия КНР, и обратил внимание, что если Китай решил высказать свое мнение через высшее должностное лицо, то есть Си Цзиньпина, то "это будет иметь серьезные последствия".
"Поэтому я, просто забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе", — подчеркнул президент.
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В то же время белорусский лидер считает, что грядущее заявление председателя КНР не будет направлено на конфронтацию, как это было в недавнем выступлении Джо Байдена.
"Я уверен, что это выступление явится венцом всей миролюбивой политики Китая. Я на сто процентов убежден. Иначе просто быть не может. Это образец этой миролюбивой политики", — отметил Лукашенко.
Он обратил внимание, что Минск придерживается схожей позиции, а также выразил уверенность, что и Россия склонна к мирному решению конфликта.
"Все за американцами — делайте конкретные шаги к миру и мир будет. В основе этого всего узла сегодня оказался Китай", — подытожил президент.
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В Китае считают, что Украина — это цена США для ослабления России
В минувшую субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира.
В МИД России заявляли, что глава ведомства Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В МИД РФ также отмечали, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайБелоруссияАлександр ЛукашенкоСи ЦзиньпинУкраина
 
 
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