https://ria.ru/20230223/kitay-1853994624.html

Лукашенко призвал услышать позицию Китая по Украине

Лукашенко призвал услышать позицию Китая по Украине - РИА Новости, 23.02.2023

Лукашенко призвал услышать позицию Китая по Украине

Если никто не прислушается к позиции КНР по украинскому кризису, то мир ждут серьезные последствия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T15:40

2023-02-23T15:40

2023-02-23T17:24

в мире

китай

белоруссия

александр лукашенко

си цзиньпин

украина

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МИНСК, 23 фев — РИА Новости. Если никто не прислушается к позиции КНР по украинскому кризису, то мир ждут серьезные последствия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ. "Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой. Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением по поводу конфликта на Украине", — сказал он.По мнению белорусского лидера, это необычный шаг для Пекина, поскольку китайцы никогда "не лезут туда, куда не надо"."Если они понимают, что это не даст требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги", — пояснил Лукашенко.Он убежден, что сегодня ни одну проблему в мире нельзя решить без участия КНР, и обратил внимание, что если Китай решил высказать свое мнение через высшее должностное лицо, то есть Си Цзиньпина, то "это будет иметь серьезные последствия". "Поэтому я, просто забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе", — подчеркнул президент.В то же время белорусский лидер считает, что грядущее заявление председателя КНР не будет направлено на конфронтацию, как это было в недавнем выступлении Джо Байдена."Я уверен, что это выступление явится венцом всей миролюбивой политики Китая. Я на сто процентов убежден. Иначе просто быть не может. Это образец этой миролюбивой политики", — отметил Лукашенко.Он обратил внимание, что Минск придерживается схожей позиции, а также выразил уверенность, что и Россия склонна к мирному решению конфликта."Все за американцами — делайте конкретные шаги к миру и мир будет. В основе этого всего узла сегодня оказался Китай", — подытожил президент. В минувшую субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира. В МИД России заявляли, что глава ведомства Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В МИД РФ также отмечали, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса.

https://ria.ru/20230223/kitay-1853919220.html

https://ria.ru/20230222/podarok-1853898824.html

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китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин, украина