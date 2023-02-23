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Израильские военные нанесли удар по военному комплексу ХАМАС
Израильские военные нанесли удар по военному комплексу ХАМАС - РИА Новости, 23.02.2023
Израильские военные нанесли удар по военному комплексу ХАМАС
Израильская армия заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T08:11
2023-02-23T08:11
2023-02-23T10:08
в мире
израиль
хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Израильская армия заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа.Как уточняется, объект производства оружия находится в центральной части сектора Газа, а военный комплекс — в северной.Рано утром в городах Ашкелон и Сдерот и в районе, прилегающем к сектору Газа, включились сирены. По информации израильской армии, из сектора Газа выпустили шесть ракет. Пять из них перехватили системы ПВО, одна упала на открытой местности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рейд израильской армии в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан
Рейд израильской армии в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан
2023-02-23T08:11
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Хамас, Армия обороны Израиля
08:11 23.02.2023 (обновлено: 10:08 23.02.2023)
Израильские военные нанесли удар по военному комплексу ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по военному комплексу ХАМАС