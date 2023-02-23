Рейтинг@Mail.ru
Израильские военные нанесли удар по военному комплексу ХАМАС - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/izrail-1853925013.html
Израильские военные нанесли удар по военному комплексу ХАМАС
Израильские военные нанесли удар по военному комплексу ХАМАС - РИА Новости, 23.02.2023
Израильские военные нанесли удар по военному комплексу ХАМАС
Израильская армия заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T08:11
2023-02-23T10:08
в мире
израиль
хамас
армия обороны израиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b854de10d7de2102cd14b4c9e50fb83.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Израильская армия заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа.Как уточняется, объект производства оружия находится в центральной части сектора Газа, а военный комплекс — в северной.Рано утром в городах Ашкелон и Сдерот и в районе, прилегающем к сектору Газа, включились сирены. По информации израильской армии, из сектора Газа выпустили шесть ракет. Пять из них перехватили системы ПВО, одна упала на открытой местности.
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рейд израильской армии в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан
Рейд израильской армии в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан
2023-02-23T08:11
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_78196decd6475ad384cb39615d89c675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Хамас, Армия обороны Израиля
08:11 23.02.2023 (обновлено: 10:08 23.02.2023)
 
Израильские военные нанесли удар по военному комплексу ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по военному комплексу ХАМАС

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Израильская армия заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа.

"Сегодня утром Армия обороны Израиля нанесла удар по объекту производства оружия и военному комплексу, принадлежащему террористической организации ХАМАС", — говорится в публикации.

Как уточняется, объект производства оружия находится в центральной части сектора Газа, а военный комплекс — в северной.
Рано утром в городах Ашкелон и Сдерот и в районе, прилегающем к сектору Газа, включились сирены. По информации израильской армии, из сектора Газа выпустили шесть ракет. Пять из них перехватили системы ПВО, одна упала на открытой местности.
 
В миреИзраильХамасАрмия обороны Израиля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала