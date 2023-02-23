https://ria.ru/20230223/izrail-1853925013.html

Израильские военные нанесли удар по военному комплексу ХАМАС

Израильские военные нанесли удар по военному комплексу ХАМАС - РИА Новости, 23.02.2023

Израильские военные нанесли удар по военному комплексу ХАМАС

Израильская армия заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T08:11

2023-02-23T08:11

2023-02-23T10:08

в мире

израиль

хамас

армия обороны израиля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b854de10d7de2102cd14b4c9e50fb83.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Израильская армия заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа.Как уточняется, объект производства оружия находится в центральной части сектора Газа, а военный комплекс — в северной.Рано утром в городах Ашкелон и Сдерот и в районе, прилегающем к сектору Газа, включились сирены. По информации израильской армии, из сектора Газа выпустили шесть ракет. Пять из них перехватили системы ПВО, одна упала на открытой местности.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рейд израильской армии в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан Рейд израильской армии в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан 2023-02-23T08:11 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля