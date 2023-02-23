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В сторону Израиля выпустили шесть ракет из сектора Газа - РИА Новости, 23.02.2023
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В сторону Израиля выпустили шесть ракет из сектора Газа
В сторону Израиля выпустили шесть ракет из сектора Газа - РИА Новости, 23.02.2023
В сторону Израиля выпустили шесть ракет из сектора Газа
Шесть ракет было выпущено из сектора Газа в направлении Израиля, пять перехвачено системами ПВО, одна упала на открытой местности, сообщает армия обороны... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T05:37
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в мире
израиль
ашкелон
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Шесть ракет было выпущено из сектора Газа в направлении Израиля, пять перехвачено системами ПВО, одна упала на открытой местности, сообщает армия обороны Израиля. Ранее армия сообщила о включении сирен в израильских городах Ашкелон, Сдерот, а также в районе, прилегающем к сектору Газа.
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в мире, израиль, ашкелон
В мире, Израиль, Ашкелон
05:37 23.02.2023
 
В сторону Израиля выпустили шесть ракет из сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила о шести ракетах, выпущенных из сектора Газа

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе в Израиле
Следы ракет в небе в Израиле - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Шесть ракет было выпущено из сектора Газа в направлении Израиля, пять перехвачено системами ПВО, одна упала на открытой местности, сообщает армия обороны Израиля.
"Шесть ракет было выпущено в сторону израильской территории. Пять ракет было перехвачено средствами ПВО армии обороны Израиля, одна ракета упала на открытой местности", - сообщает армия в своем телеграм-канале.
Ранее армия сообщила о включении сирен в израильских городах Ашкелон, Сдерот, а также в районе, прилегающем к сектору Газа.
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В миреИзраильАшкелон
 
 
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