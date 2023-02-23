https://ria.ru/20230223/izrail-1853917588.html
В сторону Израиля выпустили шесть ракет из сектора Газа
В сторону Израиля выпустили шесть ракет из сектора Газа - РИА Новости, 23.02.2023
В сторону Израиля выпустили шесть ракет из сектора Газа
Шесть ракет было выпущено из сектора Газа в направлении Израиля, пять перехвачено системами ПВО, одна упала на открытой местности, сообщает армия обороны... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T05:37
2023-02-23T05:37
2023-02-23T05:37
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ашкелон
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Шесть ракет было выпущено из сектора Газа в направлении Израиля, пять перехвачено системами ПВО, одна упала на открытой местности, сообщает армия обороны Израиля. Ранее армия сообщила о включении сирен в израильских городах Ашкелон, Сдерот, а также в районе, прилегающем к сектору Газа.
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в мире, израиль, ашкелон
В сторону Израиля выпустили шесть ракет из сектора Газа
Армия обороны Израиля сообщила о шести ракетах, выпущенных из сектора Газа