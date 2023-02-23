https://ria.ru/20230223/izolyatsiya-1853937448.html

WP: попытки Запада изолировать Россию потерпели провал

WP: попытки Запада изолировать Россию потерпели провал - РИА Новости, 23.02.2023

WP: попытки Запада изолировать Россию потерпели провал

Попытки Запада изолировать Россию во многом потерпели провал, говорится в материале, опубликованном в газете Washington Post. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T10:08

2023-02-23T10:08

2023-02-23T10:08

специальная военная операция на украине

экономика

россия

владимир путин

украина

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию во многом потерпели провал, говорится в материале, опубликованном в газете Washington Post. Согласно авторам публикации, "пристальный взгляд за пределы Запада показывает, что мир далек от единства" в вопросах, поднятых российской военной операцией на Украине. Отмечается, что "конфликт выявил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок". "Существует множество свидетельств того, что усилия по изоляции (президента РФ Владимира) Путина провалились, и не только среди союзников России, от которых можно было ожидать поддержки Москвы, таких как Китай и Иран", - говорится в статье. Авторы статьи отметили заявления из Индии о росте объема торговли с РФ, а также обратили внимание, что глава МИД РФ Сергей Лавров за последние шесть недель был принят в девяти странах Африки, включая ЮАР, и Ближнего Востока. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, украина, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции