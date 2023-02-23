Рейтинг@Mail.ru
WP: попытки Запада изолировать Россию потерпели провал - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/izolyatsiya-1853937448.html
WP: попытки Запада изолировать Россию потерпели провал
WP: попытки Запада изолировать Россию потерпели провал - РИА Новости, 23.02.2023
WP: попытки Запада изолировать Россию потерпели провал
Попытки Запада изолировать Россию во многом потерпели провал, говорится в материале, опубликованном в газете Washington Post. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T10:08
2023-02-23T10:08
специальная военная операция на украине
экономика
россия
владимир путин
украина
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_6a6afe6c09517d2563d22ec57f990608.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию во многом потерпели провал, говорится в материале, опубликованном в газете Washington Post. Согласно авторам публикации, "пристальный взгляд за пределы Запада показывает, что мир далек от единства" в вопросах, поднятых российской военной операцией на Украине. Отмечается, что "конфликт выявил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок". "Существует множество свидетельств того, что усилия по изоляции (президента РФ Владимира) Путина провалились, и не только среди союзников России, от которых можно было ожидать поддержки Москвы, таких как Китай и Иран", - говорится в статье. Авторы статьи отметили заявления из Индии о росте объема торговли с РФ, а также обратили внимание, что глава МИД РФ Сергей Лавров за последние шесть недель был принят в девяти странах Африки, включая ЮАР, и Ближнего Востока. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html
https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e91459e0ca405c72aec398c5518fd7d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, украина, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Владимир Путин, Украина, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
10:08 23.02.2023
 
WP: попытки Запада изолировать Россию потерпели провал

WP: попытки изолировать Россию терпят провал, раскол Запада из-за Украины углубляется

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию во многом потерпели провал, говорится в материале, опубликованном в газете Washington Post.
Согласно авторам публикации, "пристальный взгляд за пределы Запада показывает, что мир далек от единства" в вопросах, поднятых российской военной операцией на Украине. Отмечается, что "конфликт выявил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок".
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 08:00
Чтобы спасти Украину, Байден собрался судить Путина
"Существует множество свидетельств того, что усилия по изоляции (президента РФ Владимира) Путина провалились, и не только среди союзников России, от которых можно было ожидать поддержки Москвы, таких как Китай и Иран", - говорится в статье.
Авторы статьи отметили заявления из Индии о росте объема торговли с РФ, а также обратили внимание, что глава МИД РФ Сергей Лавров за последние шесть недель был принят в девяти странах Африки, включая ЮАР, и Ближнего Востока.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 17:27
Россия услышала Путина. Запад тоже
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Сотрудник полиции у здания штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 08:00
Запад придумывает себе другую Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияВладимир ПутинУкраинаСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала