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США обсуждают возможные поставки истребителей нового поколения Украине - РИА Новости, 23.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/istrebiteli-1854025954.html
США обсуждают возможные поставки истребителей нового поколения Украине
США обсуждают возможные поставки истребителей нового поколения Украине - РИА Новости, 23.02.2023
США обсуждают возможные поставки истребителей нового поколения Украине
Государственный департамент США допускает возможность передачи Украине истребителей нового поколения, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, чьи... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:54
2023-02-23T19:40
сша
киев
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
виктория нуланд
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Государственный департамент США допускает возможность передачи Украине истребителей нового поколения, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, чьи слова приводит газета Washington Post."Мы думаем не только о предстоящих весной боях, но и о будущем украинской армии. &lt;...&gt; Продолжаем вести обсуждения противовоздушной защиты в долгосрочной перспективе как внутри США, так и с Украиной", — сказала дипломат в ответ на вопрос о возможности поставок киевским властям истребителей F-16.По ее словам, Соединенные Штаты стремятся обеспечить "крепкую интеграцию", включающую как уже предоставленные виды вооружений, так и те, использовать которые ВСУ пока не умеют.Как ранее писали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу киевскому режиму F-16. При этом президент Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Киеву эти машины. На минувшей неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одно государство пока не готово поставлять его стране военные самолеты. При этом британское правительство предложило обучать украинских пилотов на западных истребителях, отметил он.На Западе постоянно говорят о том, что украинская армия должна победить на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Как предупреждал глава МИД Сергей Лавров, по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230223/pomosch-1853979184.html
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сша, киев, украина, россия, нато, виктория нуланд, эммануэль макрон, сергей лавров, f-16, в мире, джо байден, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба
США, Киев, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Виктория Нуланд, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, F-16, В мире, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Кулеба
18:54 23.02.2023 (обновлено: 19:40 23.02.2023)
 
США обсуждают возможные поставки истребителей нового поколения Украине

Замглавы Госдепа США Нуланд допустила передачу Украине истребителей нового поколения

© Фото : United States government work / US Air Force/ Joseph L. SwaffordАмериканский истребитель F-16 в небе
Американский истребитель F-16 в небе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : United States government work / US Air Force/ Joseph L. Swafford
Американский истребитель F-16 в небе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Государственный департамент США допускает возможность передачи Украине истребителей нового поколения, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, чьи слова приводит газета Washington Post.
"Мы думаем не только о предстоящих весной боях, но и о будущем украинской армии. <...> Продолжаем вести обсуждения противовоздушной защиты в долгосрочной перспективе как внутри США, так и с Украиной", — сказала дипломат в ответ на вопрос о возможности поставок киевским властям истребителей F-16.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 14:07Специальная военная операция на Украине
США предоставят Украине еще десять миллиардов долларов экономической помощи
По ее словам, Соединенные Штаты стремятся обеспечить "крепкую интеграцию", включающую как уже предоставленные виды вооружений, так и те, использовать которые ВСУ пока не умеют.
Как ранее писали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу киевскому режиму F-16. При этом президент Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Киеву эти машины.
На минувшей неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одно государство пока не готово поставлять его стране военные самолеты. При этом британское правительство предложило обучать украинских пилотов на западных истребителях, отметил он.
Авиабомба JDAM-ER, установленная на истребителе F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 11:49Специальная военная операция на Украине
США передадут Украине новое оружие, пишет Bloomberg
На Западе постоянно говорят о том, что украинская армия должна победить на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Как предупреждал глава МИД Сергей Лавров, по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКиевУкраинаРоссияНАТОВиктория НуландЭммануэль МакронСергей ЛавровF-16В миреДжо БайденВооруженные силы УкраиныДмитрий Кулеба
 
 
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