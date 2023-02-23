https://ria.ru/20230223/istrebiteli-1854025954.html

США обсуждают возможные поставки истребителей нового поколения Украине

США обсуждают возможные поставки истребителей нового поколения Украине - РИА Новости, 23.02.2023

США обсуждают возможные поставки истребителей нового поколения Украине

Государственный департамент США допускает возможность передачи Украине истребителей нового поколения, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, чьи... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T18:54

2023-02-23T18:54

2023-02-23T19:40

сша

киев

специальная военная операция на украине

украина

россия

нато

виктория нуланд

эммануэль макрон

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Государственный департамент США допускает возможность передачи Украине истребителей нового поколения, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, чьи слова приводит газета Washington Post."Мы думаем не только о предстоящих весной боях, но и о будущем украинской армии. <...> Продолжаем вести обсуждения противовоздушной защиты в долгосрочной перспективе как внутри США, так и с Украиной", — сказала дипломат в ответ на вопрос о возможности поставок киевским властям истребителей F-16.По ее словам, Соединенные Штаты стремятся обеспечить "крепкую интеграцию", включающую как уже предоставленные виды вооружений, так и те, использовать которые ВСУ пока не умеют.Как ранее писали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу киевскому режиму F-16. При этом президент Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Киеву эти машины. На минувшей неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одно государство пока не готово поставлять его стране военные самолеты. При этом британское правительство предложило обучать украинских пилотов на западных истребителях, отметил он.На Западе постоянно говорят о том, что украинская армия должна победить на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Как предупреждал глава МИД Сергей Лавров, по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230223/pomosch-1853979184.html

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853657993.html

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киев

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россия

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