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Министр обороны Британии допустил отправку Киеву истребителей страной НАТО - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/istrebiteli-1854004001.html
Министр обороны Британии допустил отправку Киеву истребителей страной НАТО
Министр обороны Британии допустил отправку Киеву истребителей страной НАТО - РИА Новости, 23.02.2023
Министр обороны Британии допустил отправку Киеву истребителей страной НАТО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил отправку Украине истребителей какой-либо страной НАТО. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:30
2023-02-23T16:30
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
сергей лавров
бен уоллес
нато
миг-29
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил отправку Украине истребителей какой-либо страной НАТО. Уоллес заявил, выступая в эфире британской радиостанции LBC, что самолеты НАТО не будут отправлены Киеву в "краткосрочной или среднесрочной перспективе". "НАТО не собирается вступать в этот конфликт", - пояснил он, отвечая на вопрос, по какой причине не будут происходить поставки. Тем не менее, министр ответил утвердительно на вопрос о передаче Украине истребителей, "поставляемых НАТО". "Я думаю, уже идут разговоры о том, что одна из восточноевропейских стран поставит МиГ-29", - отметил Уоллес. По его словам, военно-воздушное оборудование или МиГ-29 "потенциально поставит" Украине не сам оборонный альянс, а "страны, которые являются членами НАТО". На прошлой неделе Уоллес заявлял, что Украина только после окончания российской военной операции получит современные истребители, такие как Eurofighter Typhoon. Министр отметил в интервью немецкому журналу Spiegel, что "быстрых поставок истребителей не будет", по крайней мере, на данном этапе и "почти наверняка" в ближайшие полгода. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852794793.html
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украина, россия, киев, сергей лавров, бен уоллес, нато, миг-29, eurofighter typhoon, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Бен Уоллес, НАТО, МиГ-29, Eurofighter Typhoon, Дмитрий Песков
16:30 23.02.2023
 
Министр обороны Британии допустил отправку Киеву истребителей страной НАТО

Министр обороны Британии не исключил отправку Киеву истребителей какой-либо страной НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Daniel HernandezИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Daniel Hernandez
Истребитель МиГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил отправку Украине истребителей какой-либо страной НАТО.
Уоллес заявил, выступая в эфире британской радиостанции LBC, что самолеты НАТО не будут отправлены Киеву в "краткосрочной или среднесрочной перспективе". "НАТО не собирается вступать в этот конфликт", - пояснил он, отвечая на вопрос, по какой причине не будут происходить поставки.
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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Тем не менее, министр ответил утвердительно на вопрос о передаче Украине истребителей, "поставляемых НАТО".
"Я думаю, уже идут разговоры о том, что одна из восточноевропейских стран поставит МиГ-29", - отметил Уоллес.
По его словам, военно-воздушное оборудование или МиГ-29 "потенциально поставит" Украине не сам оборонный альянс, а "страны, которые являются членами НАТО".
На прошлой неделе Уоллес заявлял, что Украина только после окончания российской военной операции получит современные истребители, такие как Eurofighter Typhoon. Министр отметил в интервью немецкому журналу Spiegel, что "быстрых поставок истребителей не будет", по крайней мере, на данном этапе и "почти наверняка" в ближайшие полгода.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровБен УоллесНАТОМиГ-29Eurofighter TyphoonДмитрий Песков
 
 
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