https://ria.ru/20230223/granitsa-1854043926.html

Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 23.02.2023

Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Премьер-министр Армении Николаи Пашиняна в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным проинформировал его о встрече с президентом... РИА Новости, 23.02.2023

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2023-02-23T21:11

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армения

азербайджан

россия

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Николаи Пашиняна в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным проинформировал его о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене, сообщается в пресс-службе Кремля."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, в ходе которого армянский лидер проинформировал о встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Мюнхене 18 февраля, а также о других своих беседах с зарубежными партнерами", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны обсудили "вопросы практической реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе". "Затронута также текущая ситуация на армяно-азербайджанской границе. Контакты на этот счет на различных уровнях будут продолжены", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221209/diplomatiya-1837285072.html

армения

азербайджан

россия

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армения, азербайджан, россия, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян