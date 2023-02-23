https://ria.ru/20230223/granitsa-1854043926.html
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 23.02.2023
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Премьер-министр Армении Николаи Пашиняна в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным проинформировал его о встрече с президентом... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T21:11
2023-02-23T21:11
2023-02-23T21:12
армения
азербайджан
россия
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Николаи Пашиняна в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным проинформировал его о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене, сообщается в пресс-службе Кремля."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, в ходе которого армянский лидер проинформировал о встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Мюнхене 18 февраля, а также о других своих беседах с зарубежными партнерами", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны обсудили "вопросы практической реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе". "Затронута также текущая ситуация на армяно-азербайджанской границе. Контакты на этот счет на различных уровнях будут продолжены", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221209/diplomatiya-1837285072.html
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армения, азербайджан, россия, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян
Армения, Азербайджан, Россия, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
21:11 23.02.2023 (обновлено: 21:12 23.02.2023)
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Путин и Пашинян на встрече обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе