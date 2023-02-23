01:47 23.02.2023 (обновлено: 10:28 23.02.2023)
Госдеп удалил опубликованный ранее релиз G7, осуждающий Россию
Госдепартамент США удалил опубликованный во вторник релиз от имени G7 с осуждением России
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Госдепартамент США удалил со своего официального сайта релиз от имени G7 с осуждением России.
Текст американского внешнеполитического ведомства в точности совпал с заявлением от 30 сентября 2022 года.
Госдеп никак не прокомментировал произошедшее, а также не стал рассылать информацию о допущенной ошибке. В результатах поисковой выдачи в интернете заявление G7 со ссылкой на ведомство остается датированным 21 февраля 2023 года, однако при переходе на сайт в сроке публикации указано 30 сентября 2022 года — именно тогда там разместили оригинальный текст.
Во вторник Госдеп опубликовал и разослал мировым СМИ совместное заявление глав внешнеполитических ведомств G7, в котором указывалось, что министерства иностранных дел стран "Большой семерки" осуждают "безответственную ядерную риторику" Москвы, которая не заставит Запад отказаться от поддержки Украины. Документ появился вскоре после выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, в котором он сообщил о приостановке участия страны в ДСНВ, а также подчеркнул необходимость властей сконцентрироваться на развитии новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Позднее МИД Японии указал, что в СМИ появилась неверная информация по заявлению G7, вероятно, из-за повторно разосланного Госдепом США релиза почти полугодовой давности.