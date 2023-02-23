https://ria.ru/20230223/frantsiya-1853965349.html

Французский чиновник пожаловался на поддержку России по всей Африке

Французский чиновник пожаловался на поддержку России по всей Африке - РИА Новости, 23.02.2023

Французский чиновник пожаловался на поддержку России по всей Африке

Чиновник из Франции пожаловался на антифранцузские настроения и поддержку России по всей Африке, сообщает издание Politico. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:56

2023-02-23T12:56

2023-02-23T13:24

россия

африка

франция

мария захарова

эммануэль макрон

сергей лавров

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Чиновник из Франции пожаловался на антифранцузские настроения и поддержку России по всей Африке, сообщает издание Politico. "Антифранцузские настроения присутствуют повсюду. "Вагнер" присутствует только в паре стран, но российские россказни везде", - заявил неназванный французский чиновник изданию. Чиновник отметил, что опасается не столько эффекта домино, сколько "антифранцузской заразы", которая подорвет влияние и экономические интересы Франции. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москве неинтересно мнение Парижа о развитии отношений России с Африкой. Она подчеркнула, что обеспокоенность президента Франции Эммануэля Макрона расширением контактов РФ на африканском континенте говорит о том, что Франция относится к этому континенту с точки зрения своего колониального прошлого. МИД Франции в ответ на критику официального представителя МИД России Марии Захаровой обвинил Россию в ведении "неоколониальной политики" в Африке. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения Парижа в адрес Москвы по вопросу Африки, заявил, что это клинический случай, который говорит о попытке "переложить с больной головы на здоровую".

https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, африка, франция, мария захарова, эммануэль макрон, сергей лавров