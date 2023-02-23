https://ria.ru/20230223/frantsiya-1853965349.html
Французский чиновник пожаловался на поддержку России по всей Африке
Французский чиновник пожаловался на поддержку России по всей Африке - РИА Новости, 23.02.2023
Французский чиновник пожаловался на поддержку России по всей Африке
Чиновник из Франции пожаловался на антифранцузские настроения и поддержку России по всей Африке, сообщает издание Politico. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:56
2023-02-23T12:56
2023-02-23T13:24
россия
африка
франция
мария захарова
эммануэль макрон
сергей лавров
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Чиновник из Франции пожаловался на антифранцузские настроения и поддержку России по всей Африке, сообщает издание Politico. "Антифранцузские настроения присутствуют повсюду. "Вагнер" присутствует только в паре стран, но российские россказни везде", - заявил неназванный французский чиновник изданию. Чиновник отметил, что опасается не столько эффекта домино, сколько "антифранцузской заразы", которая подорвет влияние и экономические интересы Франции. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москве неинтересно мнение Парижа о развитии отношений России с Африкой. Она подчеркнула, что обеспокоенность президента Франции Эммануэля Макрона расширением контактов РФ на африканском континенте говорит о том, что Франция относится к этому континенту с точки зрения своего колониального прошлого. МИД Франции в ответ на критику официального представителя МИД России Марии Захаровой обвинил Россию в ведении "неоколониальной политики" в Африке. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения Парижа в адрес Москвы по вопросу Африки, заявил, что это клинический случай, который говорит о попытке "переложить с больной головы на здоровую".
https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, франция, мария захарова, эммануэль макрон, сергей лавров
Россия, Африка, Франция, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров
12:56 23.02.2023 (обновлено: 13:24 23.02.2023)
Французский чиновник пожаловался на поддержку России по всей Африке
Politico: Париж недоволен ростом антифранцузских настроений и поддержкой России в Африке
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Чиновник из Франции пожаловался на антифранцузские настроения и поддержку России по всей Африке, сообщает издание Politico
.
"Антифранцузские настроения присутствуют повсюду. "Вагнер" присутствует только в паре стран, но российские россказни везде", - заявил неназванный французский чиновник изданию.
Чиновник отметил, что опасается не столько эффекта домино, сколько "антифранцузской заразы", которая подорвет влияние и экономические интересы Франции.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москве неинтересно мнение Парижа о развитии отношений России с Африкой. Она подчеркнула, что обеспокоенность президента Франции Эммануэля Макрона расширением контактов РФ на африканском континенте говорит о том, что Франция относится к этому континенту с точки зрения своего колониального прошлого.
МИД Франции в ответ на критику официального представителя МИД России Марии Захаровой обвинил Россию в ведении "неоколониальной политики" в Африке. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения Парижа в адрес Москвы по вопросу Африки, заявил, что это клинический случай, который говорит о попытке "переложить с больной головы на здоровую".