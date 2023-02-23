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Польша устанавливает противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии и России
Польша устанавливает противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии и России - РИА Новости, 23.02.2023
Польша устанавливает противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии и России
Польские военные устанавливают противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии и России, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:56
2023-02-23T19:56
2023-02-23T23:31
в мире
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ВАРШАВА, 23 фев — РИА Новости. Польские военные устанавливают противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии и России, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в Twitter."Мы приступили к превентивному усилению охраны на границе с Россией и Белоруссией. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Уже разворачиваются первые укрепления на границе с Калининградской областью", — написал он.Блащак прикрепил к посту фотографии, судя по которым, на ведущих к пунктам пропуска дорогах установили противотанковые ежи и бетонные укрепления. В начале февраля официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила о планах начать в мае строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Контракт на 84 миллиона долларов Варшава подписала в конце прошлого года. Сейчас польские военные оборудуют границу заграждением из колючей проволоки.При этом, по данным местных пограничников, обстановка на границе с Россией остается спокойной, в 2022 году зарегистрировали всего 11 случаев незаконного пересечения. Кроме того, имеют место случаи въезда на пограничную полосу. Это грибники, потерявшие ориентацию на местности, и туристы, которые хотели сфотографироваться на фоне пограничного столба.Летом прошлого года Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
https://ria.ru/20230223/polsha-1853984769.html
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в мире, белоруссия, россия, польша, мариуш блащак
В мире, Белоруссия, Россия, Польша, Мариуш Блащак
19:56 23.02.2023 (обновлено: 23:31 23.02.2023)
Польша устанавливает противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии и России
Глава Минобороны Польши Блащак заявил об усилении защиты у границ с Россией и Белоруссией
ВАРШАВА, 23 фев — РИА Новости.
Польские военные устанавливают противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии и России, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в Twitter.
"Мы приступили к превентивному усилению охраны на границе с Россией и Белоруссией. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Уже разворачиваются первые укрепления на границе с Калининградской областью", — написал он.
Блащак прикрепил к посту фотографии, судя по которым, на ведущих к пунктам пропуска дорогах установили противотанковые ежи и бетонные укрепления.
В начале февраля официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила о планах начать в мае строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью
. Контракт на 84 миллиона долларов Варшава подписала в конце прошлого года. Сейчас польские военные оборудуют границу заграждением из колючей проволоки.
При этом, по данным местных пограничников, обстановка на границе с Россией остается спокойной, в 2022 году зарегистрировали всего 11 случаев незаконного пересечения. Кроме того, имеют место случаи въезда на пограничную полосу. Это грибники, потерявшие ориентацию на местности, и туристы, которые хотели сфотографироваться на фоне пограничного столба.
Летом прошлого года Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.