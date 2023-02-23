https://ria.ru/20230223/ezhi-1854033984.html

Польша устанавливает противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии и России

Польша устанавливает противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии и России - РИА Новости, 23.02.2023

Польша устанавливает противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии и России

Польские военные устанавливают противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии и России, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T19:56

2023-02-23T19:56

2023-02-23T23:31

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ВАРШАВА, 23 фев — РИА Новости. Польские военные устанавливают противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии и России, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в Twitter."Мы приступили к превентивному усилению охраны на границе с Россией и Белоруссией. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Уже разворачиваются первые укрепления на границе с Калининградской областью", — написал он.Блащак прикрепил к посту фотографии, судя по которым, на ведущих к пунктам пропуска дорогах установили противотанковые ежи и бетонные укрепления. В начале февраля официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила о планах начать в мае строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Контракт на 84 миллиона долларов Варшава подписала в конце прошлого года. Сейчас польские военные оборудуют границу заграждением из колючей проволоки.При этом, по данным местных пограничников, обстановка на границе с Россией остается спокойной, в 2022 году зарегистрировали всего 11 случаев незаконного пересечения. Кроме того, имеют место случаи въезда на пограничную полосу. Это грибники, потерявшие ориентацию на местности, и туристы, которые хотели сфотографироваться на фоне пограничного столба.Летом прошлого года Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.

https://ria.ru/20230223/polsha-1853984769.html

https://ria.ru/20230223/ukraina-1853929741.html

https://ria.ru/20230222/armiya-1853880907.html

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в мире, белоруссия, россия, польша, мариуш блащак