https://ria.ru/20230223/eskalatsiya-1854031708.html

США заявили, что не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине

США заявили, что не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 23.02.2023

США заявили, что не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине

США не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине и учитывают это при планировании помощи Киеву, сказал госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T19:36

2023-02-23T19:36

2023-02-23T19:49

специальная военная операция на украине

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энтони блинкен

нато

мюнхенская конференция по безопасности

россия

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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине и учитывают это при планировании помощи Киеву, сказал госсекретарь Энтони Блинкен."Президент Байден с самого начала давал ясно понять, что наша поддержка Украины фундаментальна, и мы будем с ними столько, сколько понадобится. Но мы также... не хотим сделать что-то, что спровоцировало бы более широкую эскалацию. Так что президент должен учитывать оба этих фактора при принятии решений", - заявил он в видеоинтервью изданию Atlantic.Блинкен добавил, что некоторые меры поддержки Украины, которые изначально рассматривались как чреватые резкой реакцией России, таковыми не оказались. По его словам, Россия также не заинтересована в конфликте с НАТО, сберегает ресурсы на этот случай и таким образом удерживается от эскалации на Украине.

https://ria.ru/20230223/plan-1854027061.html

сша

украина

россия

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в мире, сша, украина, энтони блинкен, нато, мюнхенская конференция по безопасности, россия