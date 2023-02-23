Рейтинг@Mail.ru
США заявили, что не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/eskalatsiya-1854031708.html
США заявили, что не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине
США заявили, что не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 23.02.2023
США заявили, что не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине
США не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине и учитывают это при планировании помощи Киеву, сказал госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:36
2023-02-23T19:49
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
энтони блинкен
нато
мюнхенская конференция по безопасности
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине и учитывают это при планировании помощи Киеву, сказал госсекретарь Энтони Блинкен."Президент Байден с самого начала давал ясно понять, что наша поддержка Украины фундаментальна, и мы будем с ними столько, сколько понадобится. Но мы также... не хотим сделать что-то, что спровоцировало бы более широкую эскалацию. Так что президент должен учитывать оба этих фактора при принятии решений", - заявил он в видеоинтервью изданию Atlantic.Блинкен добавил, что некоторые меры поддержки Украины, которые изначально рассматривались как чреватые резкой реакцией России, таковыми не оказались. По его словам, Россия также не заинтересована в конфликте с НАТО, сберегает ресурсы на этот случай и таким образом удерживается от эскалации на Украине.
https://ria.ru/20230223/plan-1854027061.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_9c007c276942ddd4c5b6668710ac1852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, энтони блинкен, нато, мюнхенская конференция по безопасности, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Энтони Блинкен, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности, Россия
19:36 23.02.2023 (обновлено: 19:49 23.02.2023)
 
США заявили, что не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине

Блинкен: США не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине и учитывают это при планировании помощи Киеву, сказал госсекретарь Энтони Блинкен.
"Президент Байден с самого начала давал ясно понять, что наша поддержка Украины фундаментальна, и мы будем с ними столько, сколько понадобится. Но мы также... не хотим сделать что-то, что спровоцировало бы более широкую эскалацию. Так что президент должен учитывать оба этих фактора при принятии решений", - заявил он в видеоинтервью изданию Atlantic.
Блинкен добавил, что некоторые меры поддержки Украины, которые изначально рассматривались как чреватые резкой реакцией России, таковыми не оказались. По его словам, Россия также не заинтересована в конфликте с НАТО, сберегает ресурсы на этот случай и таким образом удерживается от эскалации на Украине.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 19:02Специальная военная операция на Украине
США ожидают детали мирного плана Китая по Украине, заявила Нуланд
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЭнтони БлинкенНАТОМюнхенская конференция по безопасностиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала