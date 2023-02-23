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США заявили, что не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине
США заявили, что не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 23.02.2023
США заявили, что не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине
США не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине и учитывают это при планировании помощи Киеву, сказал госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:36
2023-02-23T19:36
2023-02-23T19:49
специальная военная операция на украине
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сша
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россия
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине и учитывают это при планировании помощи Киеву, сказал госсекретарь Энтони Блинкен."Президент Байден с самого начала давал ясно понять, что наша поддержка Украины фундаментальна, и мы будем с ними столько, сколько понадобится. Но мы также... не хотим сделать что-то, что спровоцировало бы более широкую эскалацию. Так что президент должен учитывать оба этих фактора при принятии решений", - заявил он в видеоинтервью изданию Atlantic.Блинкен добавил, что некоторые меры поддержки Украины, которые изначально рассматривались как чреватые резкой реакцией России, таковыми не оказались. По его словам, Россия также не заинтересована в конфликте с НАТО, сберегает ресурсы на этот случай и таким образом удерживается от эскалации на Украине.
https://ria.ru/20230223/plan-1854027061.html
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в мире, сша, украина, энтони блинкен, нато, мюнхенская конференция по безопасности, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Энтони Блинкен, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности, Россия
19:36 23.02.2023 (обновлено: 19:49 23.02.2023)
США заявили, что не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине
Блинкен: США не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине