https://ria.ru/20230223/eskalatsiya-1853983795.html

Эксперт назвал возможную причину эскалации палестино-израильского конфликта

Эксперт назвал возможную причину эскалации палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 23.02.2023

Эксперт назвал возможную причину эскалации палестино-израильского конфликта

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной может быть обусловлена внутриполитическим кризисом в Израиле и связана с активностью ХАМАС, но ситуация может... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:42

2023-02-23T14:42

2023-02-23T14:42

в мире

израиль

тель-авив

наблус (провинция)

высшая школа экономики (вшэ)

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной может быть обусловлена внутриполитическим кризисом в Израиле и связана с активностью ХАМАС, но ситуация может относительно стабилизироваться в течение месяца, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. "Наблус - это всегда была беспокойная территория, конфликты там - это не единичное явление.... Можно говорить, что этот рейд связан с внутриполитическими проблемами Израиля, это все взаимосвязано. Внутриполитические проблемы Израиля подтолкнули ХАМАС, скорее всего, это ХАМАС, к возобновлению активных силовых действий на территории Израиля - они и вызвали реакцию израильских силовиков", - сказал Чупрыгин. Эксперт напомнил, что серьезный внутриполитический кризис в Израиле связан с судебной реформой властей: в Тель-Авиве проходят демонстрации с участием до 100 тысяч человек, и на его фоне активизировались две угрозы для Израиля: внешняя, со стороны Ирана, и внутренняя – со стороны боевиков ХАМАС. Реакция же израильских силовиков часто бывает, по словам эксперта, "непропорционально жесткой", поскольку фактически Тель-Авив чувствует себя живущим в осаде, и любой всплеск активности ХАМАС вызывает всплеск контрактивности ЦАХАЛ. "Сейчас все это сильно заметно, поскольку Израиль последние тройку лет жил без особых опасных ситуаций внутри, а в последнее время все это участилось. Все это ведет к ситуации, которая, как казалось, идет к урегулированию, но, видимо, нет", - подчеркнул востоковед. Прогноз, тем не менее, можно сделать позитивный, уточнил он, ситуация может прийти к урегулированию в относительно короткий срок. "Скорее всего, исходя из опыта, в течение месяца ситуация успокоится, и все до следующего всплеска активности придут к угрожающему перемирию. Но я подчеркну еще раз, что все это происходит на фоне глубокого политического кризиса в Израиле: у власти находится самое правое правительство, которое начало с того, что попыталось провести невероятные реформы, которые, может быть, обнулят демократический строй в Израиле в том виде, в котором он есть. Это может выстрелить и против оппозиции в Израиле, и против интеллигенции, и против демократических институтов, и, конечно, против арабского населения Израиля и населения палестинских территорий", - полагает Чупрыгин. Ранее израильские военные вошли в Наблус на севере Западного берега с целью проведения рейда по аресту палестинцев, подозреваемых в терроризме. По данным военных, израильские силы продолжают розыск одного из лидеров местной группировки "Логово львов" и члена Палестинского исламского джихада. По последним данным минздрава Палестинской администрации, в ходе израильского рейда в Наблусе убиты по меньшей 11 палестинцев, а более 100 получили ранения. Потерь среди израильских военных нет, добавили в армейской пресс-службе. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

https://ria.ru/20230222/izrail-1853711375.html

https://ria.ru/20230212/palestina-1851518889.html

https://ria.ru/20230223/izrail-1853925013.html

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тель-авив

наблус (провинция)

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в мире, израиль, тель-авив, наблус (провинция), высшая школа экономики (вшэ), хамас, армия обороны израиля