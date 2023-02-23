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Эксперт назвал возможную причину эскалации палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 23.02.2023
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Эксперт назвал возможную причину эскалации палестино-израильского конфликта
Эксперт назвал возможную причину эскалации палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 23.02.2023
Эксперт назвал возможную причину эскалации палестино-израильского конфликта
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной может быть обусловлена внутриполитическим кризисом в Израиле и связана с активностью ХАМАС, но ситуация может... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:42
2023-02-23T14:42
в мире
израиль
тель-авив
наблус (провинция)
высшая школа экономики (вшэ)
хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной может быть обусловлена внутриполитическим кризисом в Израиле и связана с активностью ХАМАС, но ситуация может относительно стабилизироваться в течение месяца, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. "Наблус - это всегда была беспокойная территория, конфликты там - это не единичное явление.... Можно говорить, что этот рейд связан с внутриполитическими проблемами Израиля, это все взаимосвязано. Внутриполитические проблемы Израиля подтолкнули ХАМАС, скорее всего, это ХАМАС, к возобновлению активных силовых действий на территории Израиля - они и вызвали реакцию израильских силовиков", - сказал Чупрыгин. Эксперт напомнил, что серьезный внутриполитический кризис в Израиле связан с судебной реформой властей: в Тель-Авиве проходят демонстрации с участием до 100 тысяч человек, и на его фоне активизировались две угрозы для Израиля: внешняя, со стороны Ирана, и внутренняя – со стороны боевиков ХАМАС. Реакция же израильских силовиков часто бывает, по словам эксперта, "непропорционально жесткой", поскольку фактически Тель-Авив чувствует себя живущим в осаде, и любой всплеск активности ХАМАС вызывает всплеск контрактивности ЦАХАЛ. "Сейчас все это сильно заметно, поскольку Израиль последние тройку лет жил без особых опасных ситуаций внутри, а в последнее время все это участилось. Все это ведет к ситуации, которая, как казалось, идет к урегулированию, но, видимо, нет", - подчеркнул востоковед. Прогноз, тем не менее, можно сделать позитивный, уточнил он, ситуация может прийти к урегулированию в относительно короткий срок. "Скорее всего, исходя из опыта, в течение месяца ситуация успокоится, и все до следующего всплеска активности придут к угрожающему перемирию. Но я подчеркну еще раз, что все это происходит на фоне глубокого политического кризиса в Израиле: у власти находится самое правое правительство, которое начало с того, что попыталось провести невероятные реформы, которые, может быть, обнулят демократический строй в Израиле в том виде, в котором он есть. Это может выстрелить и против оппозиции в Израиле, и против интеллигенции, и против демократических институтов, и, конечно, против арабского населения Израиля и населения палестинских территорий", - полагает Чупрыгин. Ранее израильские военные вошли в Наблус на севере Западного берега с целью проведения рейда по аресту палестинцев, подозреваемых в терроризме. По данным военных, израильские силы продолжают розыск одного из лидеров местной группировки "Логово львов" и члена Палестинского исламского джихада. По последним данным минздрава Палестинской администрации, в ходе израильского рейда в Наблусе убиты по меньшей 11 палестинцев, а более 100 получили ранения. Потерь среди израильских военных нет, добавили в армейской пресс-службе. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
https://ria.ru/20230222/izrail-1853711375.html
https://ria.ru/20230212/palestina-1851518889.html
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израиль
тель-авив
наблус (провинция)
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в мире, израиль, тель-авив, наблус (провинция), высшая школа экономики (вшэ), хамас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Тель-Авив, Наблус (провинция), Высшая школа экономики (ВШЭ), Хамас, Армия обороны Израиля
14:42 23.02.2023
 
Эксперт назвал возможную причину эскалации палестино-израильского конфликта

Эксперт Чупрыгин: эскалацию палестино-израильского конфликта мог вызвать кризис в Израиле

© AFP 2023 / Mohammed AbedПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной может быть обусловлена внутриполитическим кризисом в Израиле и связана с активностью ХАМАС, но ситуация может относительно стабилизироваться в течение месяца, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
"Наблус - это всегда была беспокойная территория, конфликты там - это не единичное явление.... Можно говорить, что этот рейд связан с внутриполитическими проблемами Израиля, это все взаимосвязано. Внутриполитические проблемы Израиля подтолкнули ХАМАС, скорее всего, это ХАМАС, к возобновлению активных силовых действий на территории Израиля - они и вызвали реакцию израильских силовиков", - сказал Чупрыгин.
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Эксперт напомнил, что серьезный внутриполитический кризис в Израиле связан с судебной реформой властей: в Тель-Авиве проходят демонстрации с участием до 100 тысяч человек, и на его фоне активизировались две угрозы для Израиля: внешняя, со стороны Ирана, и внутренняя – со стороны боевиков ХАМАС.
Реакция же израильских силовиков часто бывает, по словам эксперта, "непропорционально жесткой", поскольку фактически Тель-Авив чувствует себя живущим в осаде, и любой всплеск активности ХАМАС вызывает всплеск контрактивности ЦАХАЛ.
"Сейчас все это сильно заметно, поскольку Израиль последние тройку лет жил без особых опасных ситуаций внутри, а в последнее время все это участилось. Все это ведет к ситуации, которая, как казалось, идет к урегулированию, но, видимо, нет", - подчеркнул востоковед.
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Прогноз, тем не менее, можно сделать позитивный, уточнил он, ситуация может прийти к урегулированию в относительно короткий срок. "Скорее всего, исходя из опыта, в течение месяца ситуация успокоится, и все до следующего всплеска активности придут к угрожающему перемирию. Но я подчеркну еще раз, что все это происходит на фоне глубокого политического кризиса в Израиле: у власти находится самое правое правительство, которое начало с того, что попыталось провести невероятные реформы, которые, может быть, обнулят демократический строй в Израиле в том виде, в котором он есть. Это может выстрелить и против оппозиции в Израиле, и против интеллигенции, и против демократических институтов, и, конечно, против арабского населения Израиля и населения палестинских территорий", - полагает Чупрыгин.
Ранее израильские военные вошли в Наблус на севере Западного берега с целью проведения рейда по аресту палестинцев, подозреваемых в терроризме. По данным военных, израильские силы продолжают розыск одного из лидеров местной группировки "Логово львов" и члена Палестинского исламского джихада. По последним данным минздрава Палестинской администрации, в ходе израильского рейда в Наблусе убиты по меньшей 11 палестинцев, а более 100 получили ранения. Потерь среди израильских военных нет, добавили в армейской пресс-службе.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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Вчера, 08:11
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В миреИзраильТель-АвивНаблус (провинция)Высшая школа экономики (ВШЭ)ХамасАрмия обороны Израиля
 
 
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