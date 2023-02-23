https://ria.ru/20230223/energodar-1853931964.html
В Энергодаре росгвардейцы организовали выставку оружия для школьников
В Энергодаре росгвардейцы организовали выставку оружия для школьников - РИА Новости, 23.02.2023
В Энергодаре росгвардейцы организовали выставку оружия для школьников
Представители Федеральной службы войск Национальной гвардии России организовали для школьников Энергодара праздничный концерт и выставку современного вооружения РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:23
2023-02-23T09:23
2023-02-23T09:23
россия
энергодар
запорожская область
общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Представители Федеральной службы войск Национальной гвардии России организовали для школьников Энергодара праздничный концерт и выставку современного вооружения отрядов специального назначения, рассказал РИА Новости представитель администрации города. "Представителями Федеральной службы войск Национальной гвардии был проведен праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества для школьников нашего города. Кроме того, была организована экспозиция уникальных фотографий времен Великой Отечественной войны",- рассказал РИА Новости представитель администрации Энергодара. Он отметил, что самым интересным для школьников стала выставка современного вооружения подразделений специального назначения России.
https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853916935.html
россия
энергодар
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, энергодар, запорожская область, общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Энергодар, Запорожская область, Общество, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Энергодаре росгвардейцы организовали выставку оружия для школьников
В Энергодаре росгвардейцы организовали для школьников концерт и выставку оружия