https://ria.ru/20230223/energodar-1853931964.html

В Энергодаре росгвардейцы организовали выставку оружия для школьников

В Энергодаре росгвардейцы организовали выставку оружия для школьников - РИА Новости, 23.02.2023

В Энергодаре росгвардейцы организовали выставку оружия для школьников

Представители Федеральной службы войск Национальной гвардии России организовали для школьников Энергодара праздничный концерт и выставку современного вооружения РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T09:23

2023-02-23T09:23

2023-02-23T09:23

россия

энергодар

запорожская область

общество

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Представители Федеральной службы войск Национальной гвардии России организовали для школьников Энергодара праздничный концерт и выставку современного вооружения отрядов специального назначения, рассказал РИА Новости представитель администрации города. "Представителями Федеральной службы войск Национальной гвардии был проведен праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества для школьников нашего города. Кроме того, была организована экспозиция уникальных фотографий времен Великой Отечественной войны",- рассказал РИА Новости представитель администрации Энергодара. Он отметил, что самым интересным для школьников стала выставка современного вооружения подразделений специального назначения России.

https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853916935.html

россия

энергодар

запорожская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, энергодар, запорожская область, общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)