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В Энергодаре задержали человека, прятавшего гранаты, пистолет и патроны - РИА Новости, 23.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/energodar-1853919706.html
В Энергодаре задержали человека, прятавшего гранаты, пистолет и патроны
В Энергодаре задержали человека, прятавшего гранаты, пистолет и патроны - РИА Новости, 23.02.2023
В Энергодаре задержали человека, прятавшего гранаты, пистолет и патроны
Сотрудники российских спецслужб в ходе антитеррористических мероприятий задержали жителя Энергодара в Запорожской области, который спрятал в схроне около... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T07:04
2023-02-23T09:48
происшествия
энергодар
запорожская область
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 23 фев – РИА Новости. Сотрудники российских спецслужб в ходе антитеррористических мероприятий задержали жителя Энергодара в Запорожской области, который спрятал в схроне около десятка противотанковых гранат, пистолет и патроны к автоматическому оружию, сказал журналистам представитель спецслужб. "В ходе отработки комплекса антитеррористических мероприятий на территории города Энергодар был выявлен и задержан житель Энергодара, скрывавший в заранее подготовленном схроне около десяти противотанковых кумулятивных гранат РКГ-3 с запалами, более 100 патронов к автоматическому оружию и пистолет системы Макарова с запасным магазином", - сказал представитель спецслужб. По его словам, сейчас выясняется назначение найденного оружия.
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энергодар
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Схрон с оружием, найденный спецслужбами РФ у жителя Энергодара
Схрон с оружием, найденный спецслужбами РФ у жителя Энергодара
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происшествия, энергодар, запорожская область
Происшествия, Энергодар, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине
07:04 23.02.2023 (обновлено: 09:48 23.02.2023)
 
В Энергодаре задержали человека, прятавшего гранаты, пистолет и патроны

В Энергодаре задержали местного жителя, спрятавший в схроне гранаты, пистолет и патроны

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 23 фев – РИА Новости. Сотрудники российских спецслужб в ходе антитеррористических мероприятий задержали жителя Энергодара в Запорожской области, который спрятал в схроне около десятка противотанковых гранат, пистолет и патроны к автоматическому оружию, сказал журналистам представитель спецслужб.
"В ходе отработки комплекса антитеррористических мероприятий на территории города Энергодар был выявлен и задержан житель Энергодара, скрывавший в заранее подготовленном схроне около десяти противотанковых кумулятивных гранат РКГ-3 с запалами, более 100 патронов к автоматическому оружию и пистолет системы Макарова с запасным магазином", - сказал представитель спецслужб.
По его словам, сейчас выясняется назначение найденного оружия.
Крупный схрон боеприпасов в Донецке, обнаруженный российскими спецслужбами - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 19:52Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарЗапорожская область
 
 
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