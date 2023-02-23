https://ria.ru/20230223/energodar-1853919706.html
В Энергодаре задержали человека, прятавшего гранаты, пистолет и патроны
В Энергодаре задержали человека, прятавшего гранаты, пистолет и патроны - РИА Новости, 23.02.2023
В Энергодаре задержали человека, прятавшего гранаты, пистолет и патроны
Сотрудники российских спецслужб в ходе антитеррористических мероприятий задержали жителя Энергодара в Запорожской области, который спрятал в схроне около... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T07:04
2023-02-23T07:04
2023-02-23T09:48
происшествия
энергодар
запорожская область
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 23 фев – РИА Новости. Сотрудники российских спецслужб в ходе антитеррористических мероприятий задержали жителя Энергодара в Запорожской области, который спрятал в схроне около десятка противотанковых гранат, пистолет и патроны к автоматическому оружию, сказал журналистам представитель спецслужб. "В ходе отработки комплекса антитеррористических мероприятий на территории города Энергодар был выявлен и задержан житель Энергодара, скрывавший в заранее подготовленном схроне около десяти противотанковых кумулятивных гранат РКГ-3 с запалами, более 100 патронов к автоматическому оружию и пистолет системы Макарова с запасным магазином", - сказал представитель спецслужб. По его словам, сейчас выясняется назначение найденного оружия.
https://ria.ru/20230221/skhron-1853548383.html
энергодар
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Схрон с оружием, найденный спецслужбами РФ у жителя Энергодара
Схрон с оружием, найденный спецслужбами РФ у жителя Энергодара
2023-02-23T07:04
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происшествия, энергодар, запорожская область
Происшествия, Энергодар, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине
07:04 23.02.2023 (обновлено: 09:48 23.02.2023)
В Энергодаре задержали человека, прятавшего гранаты, пистолет и патроны
В Энергодаре задержали местного жителя, спрятавший в схроне гранаты, пистолет и патроны