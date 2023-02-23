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Европа еще не выиграла энергетическую битву с Россией, заявили в МЭА - РИА Новости, 23.02.2023
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https://ria.ru/20230223/energetika-1853977144.html
Европа еще не выиграла энергетическую битву с Россией, заявили в МЭА
Европа еще не выиграла энергетическую битву с Россией, заявили в МЭА - РИА Новости, 23.02.2023
Европа еще не выиграла энергетическую битву с Россией, заявили в МЭА
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа еще не выиграла "энергетическую битву" с Россией. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:57
2023-02-23T13:57
специальная военная операция на украине
экономика
россия
фатих бироль
евросоюз
мэа
европа
украина
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа еще не выиграла "энергетическую битву" с Россией. "Россия разыграла энергетическую карту и не выиграла... Но было бы слишком сильно утверждать, что Европа уже выиграла энергетическую битву", - сказал Бирол газете Financial Times. Согласно изданию, Бирол отметил, что ЕС в значительной степени избежал полномасштабного энергетического кризиса, однако следующая зима может оказаться более сложной, если на континенте установится более холодная погода. "Я думаю, что Европа проделала хорошую работу, (ее стратегия) увенчалась большим успехом. Но быть слишком самонадеянными в отношении следующей зимы рискованно, и пришло время продолжить и активизировать усилия на 2023 год", - считает Бирол. Он отметил, что некоторые достижения "в области чистой энергетики и сокращения доходов России" оказались значимы, но они не представляют собой "постоянное решение". "Нам помогла мягкая погода. Мы выиграли немного времени, что жизненно важно, но предстоит сделать еще многое", - считает глава МЭА. Энергетический кризис в Европе усугубился ранее в связи с введением санкций в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853873430.html
https://ria.ru/20230222/energetika-1853442774.html
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экономика, россия, фатих бироль, евросоюз, мэа, европа, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Фатих Бироль, Евросоюз, МЭА, Европа, Украина
13:57 23.02.2023
 
Европа еще не выиграла энергетическую битву с Россией, заявили в МЭА

Глава МЭА Бирол: нельзя утверждать, что Европа уже выиграла энергетическую битву с Россией

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа еще не выиграла "энергетическую битву" с Россией.
"Россия разыграла энергетическую карту и не выиграла... Но было бы слишком сильно утверждать, что Европа уже выиграла энергетическую битву", - сказал Бирол газете Financial Times.
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Согласно изданию, Бирол отметил, что ЕС в значительной степени избежал полномасштабного энергетического кризиса, однако следующая зима может оказаться более сложной, если на континенте установится более холодная погода.
"Я думаю, что Европа проделала хорошую работу, (ее стратегия) увенчалась большим успехом. Но быть слишком самонадеянными в отношении следующей зимы рискованно, и пришло время продолжить и активизировать усилия на 2023 год", - считает Бирол.
Он отметил, что некоторые достижения "в области чистой энергетики и сокращения доходов России" оказались значимы, но они не представляют собой "постоянное решение".
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"Нам помогла мягкая погода. Мы выиграли немного времени, что жизненно важно, но предстоит сделать еще многое", - считает глава МЭА.
Энергетический кризис в Европе усугубился ранее в связи с введением санкций в отношении РФ из-за спецоперации на Украине.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияФатих БирольЕвросоюзМЭАЕвропаУкраина
 
 
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