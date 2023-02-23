https://ria.ru/20230223/energetika-1853977144.html

Европа еще не выиграла энергетическую битву с Россией, заявили в МЭА

Европа еще не выиграла энергетическую битву с Россией, заявили в МЭА - РИА Новости, 23.02.2023

Европа еще не выиграла энергетическую битву с Россией, заявили в МЭА

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа еще не выиграла "энергетическую битву" с Россией. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:57

2023-02-23T13:57

2023-02-23T13:57

специальная военная операция на украине

экономика

россия

фатих бироль

евросоюз

мэа

европа

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:50:3058:1770_1920x0_80_0_0_cd0617e066534d2b87f66f6e3900ad6e.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа еще не выиграла "энергетическую битву" с Россией. "Россия разыграла энергетическую карту и не выиграла... Но было бы слишком сильно утверждать, что Европа уже выиграла энергетическую битву", - сказал Бирол газете Financial Times. Согласно изданию, Бирол отметил, что ЕС в значительной степени избежал полномасштабного энергетического кризиса, однако следующая зима может оказаться более сложной, если на континенте установится более холодная погода. "Я думаю, что Европа проделала хорошую работу, (ее стратегия) увенчалась большим успехом. Но быть слишком самонадеянными в отношении следующей зимы рискованно, и пришло время продолжить и активизировать усилия на 2023 год", - считает Бирол. Он отметил, что некоторые достижения "в области чистой энергетики и сокращения доходов России" оказались значимы, но они не представляют собой "постоянное решение". "Нам помогла мягкая погода. Мы выиграли немного времени, что жизненно важно, но предстоит сделать еще многое", - считает глава МЭА. Энергетический кризис в Европе усугубился ранее в связи с введением санкций в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853873430.html

https://ria.ru/20230222/energetika-1853442774.html

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, фатих бироль, евросоюз, мэа, европа, украина