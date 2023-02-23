15:50 23.02.2023 (обновлено: 16:12 23.02.2023)
Минфин США признал устойчивость российской экономики к санкциям
Глава Минфина США: экономика России после санкций в лучшем состоянии, чем можно ожидать
Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев — РИА Новости. Российская экономика после введения многочисленных санкций находится в лучшем состоянии, чем можно было ожидать, заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.
"На мой взгляд, наши санкции до сих пор оказывали очень значительное негативное влияние на Россию. Хотя по некоторым показателям российская экономика держится лучше, чем можно было первоначально ожидать, в настоящее время в России наблюдается значительный дефицит бюджета", - сказала Йеллен на пресс-конференции в Бангалоре в преддверии первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20, запланированной на 24 и 25 февраля.
Она отметила, что из-за "наших санкций и нашего экспортного контроля ей чрезвычайно трудно получить материалы, необходимые для пополнения запасов боеприпасов и, например, для ремонта более 9 тысяч танков".
"Мы видим, что это привело к оттоку некоторых наиболее квалифицированных ученых и предпринимателей из российской экономики, исходу иностранных инвестиций. Россия сокращает свои запасы в своем фонде национального благосостояния. Таким образом, ограничение цен, которое мы установили на российскую нефть, явно существенно сокращает доходы России", - добавила глава минфина США.
Она отметила, что США будут продолжать вводить дальнейшие санкции в отношении России.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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