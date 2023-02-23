https://ria.ru/20230223/ekonomika-1853996878.html

Минфин США признал устойчивость российской экономики к санкциям

Минфин США признал устойчивость российской экономики к санкциям - РИА Новости, 23.02.2023

Минфин США признал устойчивость российской экономики к санкциям

Российская экономика после введения многочисленных санкций находится в лучшем состоянии, чем можно было ожидать, заявила глава Министерства финансов США Джанет... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T15:50

2023-02-23T15:50

2023-02-23T16:12

россия

сша

джанет йеллен

владимир путин

большая двадцатка

евросоюз

экономика

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев — РИА Новости. Российская экономика после введения многочисленных санкций находится в лучшем состоянии, чем можно было ожидать, заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен."На мой взгляд, наши санкции до сих пор оказывали очень значительное негативное влияние на Россию. Хотя по некоторым показателям российская экономика держится лучше, чем можно было первоначально ожидать, в настоящее время в России наблюдается значительный дефицит бюджета", - сказала Йеллен на пресс-конференции в Бангалоре в преддверии первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20, запланированной на 24 и 25 февраля. Она отметила, что из-за "наших санкций и нашего экспортного контроля ей чрезвычайно трудно получить материалы, необходимые для пополнения запасов боеприпасов и, например, для ремонта более 9 тысяч танков". "Мы видим, что это привело к оттоку некоторых наиболее квалифицированных ученых и предпринимателей из российской экономики, исходу иностранных инвестиций. Россия сокращает свои запасы в своем фонде национального благосостояния. Таким образом, ограничение цен, которое мы установили на российскую нефть, явно существенно сокращает доходы России", - добавила глава минфина США. Она отметила, что США будут продолжать вводить дальнейшие санкции в отношении России. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230223/sanktsii-1853966850.html

https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853728813.html

https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853119463.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, джанет йеллен, владимир путин, большая двадцатка, евросоюз, экономика