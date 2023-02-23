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США хотели бы возобновить инспекции в рамках ДСНВ, заявила Нуланд - РИА Новости, 23.02.2023
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США хотели бы возобновить инспекции в рамках ДСНВ, заявила Нуланд
США хотели бы возобновить инспекции в рамках ДСНВ, заявила Нуланд - РИА Новости, 23.02.2023
США хотели бы возобновить инспекции в рамках ДСНВ, заявила Нуланд
США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и обсудить с Россией параметры РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:27
2023-02-23T18:38
сша
россия
в мире
франция
виктория нуланд
владимир путин
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и обсудить с Россией параметры реализации данного соглашения, заявила в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."Мы хотели бы вернуться к возобновлению обоюдных инспекций и к тому моменту, когда мы сможем возобновить обсуждение реализации данного соглашения", - сказала Нуланд в рамках дискуссии, посвященной вопросам международной повестки, на площадке газеты Washington Post.Дипломат выразила мнение, что решение российского президента Владимира Путина приостановить участие России в ДСНВ было рассчитано на внутреннюю аудиторию.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
https://ria.ru/20230223/nato-1854020390.html
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сша, россия, в мире, франция, виктория нуланд, владимир путин, договор снв-3
США, Россия, В мире, Франция, Виктория Нуланд, Владимир Путин, Договор СНВ-3
18:27 23.02.2023 (обновлено: 18:38 23.02.2023)
 
США хотели бы возобновить инспекции в рамках ДСНВ, заявила Нуланд

Нуланд: США хотели бы возобновить инспекции в рамках ДСНВ и обсудить это с Россией

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям Сената США в Вашингтоне
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям Сената США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и обсудить с Россией параметры реализации данного соглашения, заявила в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Мы хотели бы вернуться к возобновлению обоюдных инспекций и к тому моменту, когда мы сможем возобновить обсуждение реализации данного соглашения", - сказала Нуланд в рамках дискуссии, посвященной вопросам международной повестки, на площадке газеты Washington Post.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 18:20
НАТО будет следить за Россией после приостановки участия в ДСНВ
Дипломат выразила мнение, что решение российского президента Владимира Путина приостановить участие России в ДСНВ было рассчитано на внутреннюю аудиторию.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама (справа налево) во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 15:41
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ)
 
СШАРоссияВ миреФранцияВиктория НуландВладимир ПутинДоговор СНВ-3
 
 
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