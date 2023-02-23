18:27 23.02.2023 (обновлено: 18:38 23.02.2023)
США хотели бы возобновить инспекции в рамках ДСНВ, заявила Нуланд
Нуланд: США хотели бы возобновить инспекции в рамках ДСНВ и обсудить это с Россией
© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям Сената США в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и обсудить с Россией параметры реализации данного соглашения, заявила в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Мы хотели бы вернуться к возобновлению обоюдных инспекций и к тому моменту, когда мы сможем возобновить обсуждение реализации данного соглашения", - сказала Нуланд в рамках дискуссии, посвященной вопросам международной повестки, на площадке газеты Washington Post.
Дипломат выразила мнение, что решение российского президента Владимира Путина приостановить участие России в ДСНВ было рассчитано на внутреннюю аудиторию.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.