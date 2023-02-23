https://ria.ru/20230223/dsnv-1854021443.html

США хотели бы возобновить инспекции в рамках ДСНВ, заявила Нуланд

США хотели бы возобновить инспекции в рамках ДСНВ, заявила Нуланд - РИА Новости, 23.02.2023

США хотели бы возобновить инспекции в рамках ДСНВ, заявила Нуланд

США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и обсудить с Россией параметры РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T18:27

2023-02-23T18:27

2023-02-23T18:38

сша

россия

в мире

франция

виктория нуланд

владимир путин

договор снв-3

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и обсудить с Россией параметры реализации данного соглашения, заявила в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."Мы хотели бы вернуться к возобновлению обоюдных инспекций и к тому моменту, когда мы сможем возобновить обсуждение реализации данного соглашения", - сказала Нуланд в рамках дискуссии, посвященной вопросам международной повестки, на площадке газеты Washington Post.Дипломат выразила мнение, что решение российского президента Владимира Путина приостановить участие России в ДСНВ было рассчитано на внутреннюю аудиторию.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230223/nato-1854020390.html

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853463568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, в мире, франция, виктория нуланд, владимир путин, договор снв-3