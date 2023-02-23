https://ria.ru/20230223/dsnv-1853916024.html

Южнокорейский эксперт назвал решение Путина по ДСНВ своевременным

Южнокорейский эксперт назвал решение Путина по ДСНВ своевременным - РИА Новости, 23.02.2023

Южнокорейский эксперт назвал решение Путина по ДСНВ своевременным

Решение президента РФ Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) является "своевременным", хорошим... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T04:43

2023-02-23T04:43

2023-02-23T06:31

в мире

сша

россия

южная корея

владимир путин

дональд трамп

мун чжэ ин

договор снв-3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853396829_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2f011a6650446f9cf65c81f06fb8af89.jpg

СЕУЛ, 23 фев – РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) является "своевременным", хорошим решением, которое заставит "призадуматься" США и может помочь заблокировать возобновление ядерных испытаний США, Великобританией и Францией, а также укрепление их вооружений, считает бывший глава комитета по Северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Пак Чон Су. Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". По словам Пак Чон Су, ситуация на Украине "неизбежно затянется", так как маловероятно, что США и НАТО выведут оттуда своих людей и оружие, антироссийская деятельность также будет продолжаться. Поэтому вероятность эскалации конфликта и напряженности между сторонами более вероятна, чем перемирие. Прекращение конфликта по соглашению может быть возможным, если ситуация станет настолько кризисной для всех, что этот вариант получит отклик, или если какая-то из сторон окажется в экстремальной ситуации, как, например, при внезапной кончине лидера страны. "В этой ситуации заявление Путина о приостановке участия в ДСНВ является своевременным предложением, которое может заблокировать возобновление ядерных испытаний США, Великобританией и Францией, а также укрепление их вооружений. Решение президента РФ приостановить участие в ДСНВ - неплохой выбор для России. И нельзя винить Путина за это решение, так как в 2019 году президент США Дональд Трамп разорвал Договор о ядерной стратегии средней дальности (РСМД), который ограничивает гонку вооружений между двумя странами. В частности, ДСНВ является последним действующим соглашением о ядерном разоружении между двумя странами, которое символизировало прекращение холодной войны, и мы находимся в кризисной ситуации, когда все они могут стать недействительными, поэтому США, в свою очередь, придется призадуматься. Хорошее решение предложить включить (в ДСНВ - ред.) Великобританию и Францию. Они находятся в еще большем отчаянии, поскольку находятся вблизи украинского фронта и непосредственно затронуты страхом войны", - заявил эксперт РИА Новости. По его словам, теперь западные страны могут использовать шанс и "помешать сольной игре США, которые вальяжно смотрят на ход войны с другой стороны Атлантики". Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет. Комитет по Северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи, последним главой которого являлся Пак Чон Су, был создан при президенте Южной Кореи Мун Чжэ Ине в 2017 году для сотрудничества со странами Евразии, включая Россию. Комитет был расформирован в августе прошлого года после прихода к власти консервативной администрации нынешнего президента Юн Сок Ёля.

https://ria.ru/20230223/triada-1853904513.html

https://ria.ru/20230223/sarmat-1853904986.html

сша

россия

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, южная корея, владимир путин, дональд трамп, мун чжэ ин, договор снв-3