https://ria.ru/20230223/donetsk-1853966745.html

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.02.2023

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 12.00 выпустили еще 3 ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка - представительство ДНР в СЦКК РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T13:07

2023-02-23T13:07

2023-02-23T13:08

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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Украинские войска в 12.00 выпустили еще 3 ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка - представительство ДНР в СЦКК

донецк

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины