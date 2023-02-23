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Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 12.00 выпустили еще 3 ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка - представительство ДНР в СЦКК РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T13:07
2023-02-23T13:07
2023-02-23T13:08
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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Украинские войска в 12.00 выпустили еще 3 ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка - представительство ДНР в СЦКК
донецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Материал дополняется
13:07 23.02.2023 (обновлено: 13:08 23.02.2023)
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще три ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка