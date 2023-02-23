12:19 23.02.2023 (обновлено: 12:27 23.02.2023)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три натовских снаряда по Киевскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Ранее в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что центр города находится под обстрелом со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.