https://ria.ru/20230223/donetsk-1853958142.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 23.02.2023

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:10

2023-02-23T12:10

2023-02-23T12:10

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

нато

петровский район

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в 8.40 и 9.35 мск украинские войска обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра. В четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что центр города находится под обстрелом со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230222/postavki-1853770607.html

https://ria.ru/20230222/artemovsk-1853678925.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато, петровский район