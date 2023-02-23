Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/donetsk-1853958142.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 23.02.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:10
2023-02-23T12:10
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
нато
петровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853108726_0:256:3092:1995_1920x0_80_0_0_97416800df3497198fc3d4967194cfcb.jpg
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в 8.40 и 9.35 мск украинские войска обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра. В четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что центр города находится под обстрелом со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230222/postavki-1853770607.html
https://ria.ru/20230222/artemovsk-1853678925.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853108726_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7347dd91e1e1269a9528941c125fae19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато, петровский район
Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, НАТО, Петровский район
12:10 23.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка шестью снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкна в помещении общежития Донецкого национального университета, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ
Окна в помещении общежития Донецкого национального университета, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Окна в помещении общежития Донецкого национального университета, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 15:59Специальная военная операция на Украине
Поставки оружия Киеву привели к росту числа раненых, заявили в Донецке
Ранее ведомство сообщало, что в 8.40 и 9.35 мск украинские войска обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра.
В четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что центр города находится под обстрелом со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 12:35Специальная военная операция на Украине
Киев не сможет нанести контрудар под Артемовском, считают в Донецке
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККНАТОПетровский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала