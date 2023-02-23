Рейтинг@Mail.ru
"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/den-1853979764.html
"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества
"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества
Ежегодно 23 февраля в России отмечается государственный праздник — День защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:13
2023-02-23T14:13
видео
общество
россия
сергей шойгу
день защитника отечества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853970122_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c67e684ca98471eb9e27ae2cc08a7cc4.jpg
Ежегодно 23 февраля в России отмечается государственный праздник — День защитника Отечества."Сегодня этот праздник приобретает особое значение, становится для нас символом сплоченности перед серьезным вызовом. Нашим воинам приходится отстаивать национальные интересы России, проявляя мужество и самоотверженность в борьбе с последователями нацизма", – сказал министр обороны Сергей Шойгу в своем поздравлении ветеранов и военнослужащих.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества
Ежегодно 23 февраля в России отмечается государственный праздник — День защитника Отечества. "Сегодня этот праздник приобретает особое значение, становится для нас символом сплоченности перед серьезным вызовом. Нашим воинам приходится отстаивать национальные интересы России, проявляя мужество и самоотверженность в борьбе с последователями нацизма", – сказал министр обороны Сергей Шойгу в своем поздравлении ветеранов и военнослужащих.
2023-02-23T14:13
true
PT2M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853970122_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2493f90896beac612eb6ba5b0f8f0e6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, общество, россия, сергей шойгу, день защитника отечества, видео
Видео, Общество, Россия, Сергей Шойгу, День защитника Отечества
"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества
Ежегодно 23 февраля в России отмечается государственный праздник — День защитника Отечества.
2023-02-23T14:13
true
PT2M44S
14:13 23.02.2023
 

"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества

Читать ria.ru в
Ежегодно 23 февраля в России отмечается государственный праздник — День защитника Отечества.
"Сегодня этот праздник приобретает особое значение, становится для нас символом сплоченности перед серьезным вызовом. Нашим воинам приходится отстаивать национальные интересы России, проявляя мужество и самоотверженность в борьбе с последователями нацизма", – сказал министр обороны Сергей Шойгу в своем поздравлении ветеранов и военнослужащих.
 
ВидеоОбществоРоссияСергей ШойгуДень защитника Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала