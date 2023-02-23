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"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества

"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023

"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества

Ежегодно 23 февраля в России отмечается государственный праздник — День защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:13

2023-02-23T14:13

2023-02-23T14:13

видео

общество

россия

сергей шойгу

день защитника отечества

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Ежегодно 23 февраля в России отмечается государственный праздник — День защитника Отечества."Сегодня этот праздник приобретает особое значение, становится для нас символом сплоченности перед серьезным вызовом. Нашим воинам приходится отстаивать национальные интересы России, проявляя мужество и самоотверженность в борьбе с последователями нацизма", – сказал министр обороны Сергей Шойгу в своем поздравлении ветеранов и военнослужащих.

россия

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"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества Ежегодно 23 февраля в России отмечается государственный праздник — День защитника Отечества. "Сегодня этот праздник приобретает особое значение, становится для нас символом сплоченности перед серьезным вызовом. Нашим воинам приходится отстаивать национальные интересы России, проявляя мужество и самоотверженность в борьбе с последователями нацизма", – сказал министр обороны Сергей Шойгу в своем поздравлении ветеранов и военнослужащих. 2023-02-23T14:13 true PT2M44S

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видео, общество, россия, сергей шойгу, день защитника отечества, видео