https://ria.ru/20230223/davlenie-1854048080.html

Лидеры ЕС пообещали усилить давление на Россию из-за Украины

Лидеры ЕС пообещали усилить давление на Россию из-за Украины - РИА Новости, 23.02.2023

Лидеры ЕС пообещали усилить давление на Россию из-за Украины

Лидеры Евросоюза в совместном заявлении к годовщине начала конфликта на Украине пообещали усилить давление на Россию, а также продолжить военную и экономическую РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T21:50

2023-02-23T21:50

2023-02-23T21:50

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Лидеры Евросоюза в совместном заявлении к годовщине начала конфликта на Украине пообещали усилить давление на Россию, а также продолжить военную и экономическую помощь Киеву. "Евросоюз продолжит оказывать политическую, экономическую, гуманитарную, финансовую и военную поддержку, в том числе посредством оперативных скоординированных закупок у европейских производителей. Мы также поддержим восстановление Украины, для которого будем стремиться использовать замороженные и иммобилизованные российские активы, в соответствии с европейским и международным правом. Мы усилим коллективное давление на Россию для прекращения ее военной агрессии. Для этого мы примем десятый пакет санкций и примем меры против тех, кто пытается обходить ограничения", - говорится в документе. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230223/otnosheniya-1854032073.html

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, нато