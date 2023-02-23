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Лидеры ЕС пообещали усилить давление на Россию из-за Украины - РИА Новости, 23.02.2023
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Лидеры ЕС пообещали усилить давление на Россию из-за Украины
Лидеры ЕС пообещали усилить давление на Россию из-за Украины - РИА Новости, 23.02.2023
Лидеры ЕС пообещали усилить давление на Россию из-за Украины
Лидеры Евросоюза в совместном заявлении к годовщине начала конфликта на Украине пообещали усилить давление на Россию, а также продолжить военную и экономическую РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T21:50
2023-02-23T21:50
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
сергей лавров
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Лидеры Евросоюза в совместном заявлении к годовщине начала конфликта на Украине пообещали усилить давление на Россию, а также продолжить военную и экономическую помощь Киеву. "Евросоюз продолжит оказывать политическую, экономическую, гуманитарную, финансовую и военную поддержку, в том числе посредством оперативных скоординированных закупок у европейских производителей. Мы также поддержим восстановление Украины, для которого будем стремиться использовать замороженные и иммобилизованные российские активы, в соответствии с европейским и международным правом. Мы усилим коллективное давление на Россию для прекращения ее военной агрессии. Для этого мы примем десятый пакет санкций и примем меры против тех, кто пытается обходить ограничения", - говорится в документе. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230223/otnosheniya-1854032073.html
https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
21:50 23.02.2023
 
Лидеры ЕС пообещали усилить давление на Россию из-за Украины

Лидеры ЕС в совместном заявлении пообещали усилить давление на Россию из-за Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Лидеры Евросоюза в совместном заявлении к годовщине начала конфликта на Украине пообещали усилить давление на Россию, а также продолжить военную и экономическую помощь Киеву.
"Евросоюз продолжит оказывать политическую, экономическую, гуманитарную, финансовую и военную поддержку, в том числе посредством оперативных скоординированных закупок у европейских производителей. Мы также поддержим восстановление Украины, для которого будем стремиться использовать замороженные и иммобилизованные российские активы, в соответствии с европейским и международным правом. Мы усилим коллективное давление на Россию для прекращения ее военной агрессии. Для этого мы примем десятый пакет санкций и примем меры против тех, кто пытается обходить ограничения", - говорится в документе.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 19:42
Отношений России и ЕС уже нет, заявил Небензя
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 08:00
Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя
 
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