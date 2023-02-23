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Киевского блогера уличили в присвоении денег, собранных для ВСУ - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/bloger-1853988362.html
Киевского блогера уличили в присвоении денег, собранных для ВСУ
Киевского блогера уличили в присвоении денег, собранных для ВСУ - РИА Новости, 23.02.2023
Киевского блогера уличили в присвоении денег, собранных для ВСУ
Подольская окружная прокуратура Киева сообщила в четверг о подозрении местному жителю по факту присвоения 9 тысяч долларов, собранных для нужд украинских войск, РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:12
2023-02-23T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Подольская окружная прокуратура Киева сообщила в четверг о подозрении местному жителю по факту присвоения 9 тысяч долларов, собранных для нужд украинских войск, заявили в четверг в городской прокуратуре. "Подольской окружной прокуратурой города Киева сообщено о подозрении жителю города Киева по факту мошеннического завладения средствами, собранными для нужд вооруженных сил Украины. Подозреваемый, имея личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств для ВСУ, узнал об уязвимости программного обеспечения этого сайта и решил воспользоваться этим в собственных интересах", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемый, фамилия которого не называется, регулярно выводил средства, собранные гражданами по всему миру, на собственный счет. Всего он присвоил таким образом 340 тысяч гривен (9 тысяч долларов). Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 190 уголовного кодекса Украины ("мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники").
https://ria.ru/20230116/pitanie-1845279430.html
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
15:12 23.02.2023
 
Киевского блогера уличили в присвоении денег, собранных для ВСУ

Прокуратура Киева заподозрила блогера в присвоении собранных для ВСУ девяти тысяч долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание городской прокуратуры в Киеве
Здание городской прокуратуры в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание городской прокуратуры в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Подольская окружная прокуратура Киева сообщила в четверг о подозрении местному жителю по факту присвоения 9 тысяч долларов, собранных для нужд украинских войск, заявили в четверг в городской прокуратуре.
"Подольской окружной прокуратурой города Киева сообщено о подозрении жителю города Киева по факту мошеннического завладения средствами, собранными для нужд вооруженных сил Украины. Подозреваемый, имея личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств для ВСУ, узнал об уязвимости программного обеспечения этого сайта и решил воспользоваться этим в собственных интересах", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
16 января, 18:24
На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ
По данным следствия, подозреваемый, фамилия которого не называется, регулярно выводил средства, собранные гражданами по всему миру, на собственный счет. Всего он присвоил таким образом 340 тысяч гривен (9 тысяч долларов).
Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 190 уголовного кодекса Украины ("мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники").
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 15:09
СБУ заявила о раскрытии масштабных схем хищений на миллиард долларов
 
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