https://ria.ru/20230223/bloger-1853988362.html
Киевского блогера уличили в присвоении денег, собранных для ВСУ
Киевского блогера уличили в присвоении денег, собранных для ВСУ - РИА Новости, 23.02.2023
Киевского блогера уличили в присвоении денег, собранных для ВСУ
Подольская окружная прокуратура Киева сообщила в четверг о подозрении местному жителю по факту присвоения 9 тысяч долларов, собранных для нужд украинских войск, РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:12
2023-02-23T15:12
2023-02-23T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Подольская окружная прокуратура Киева сообщила в четверг о подозрении местному жителю по факту присвоения 9 тысяч долларов, собранных для нужд украинских войск, заявили в четверг в городской прокуратуре. "Подольской окружной прокуратурой города Киева сообщено о подозрении жителю города Киева по факту мошеннического завладения средствами, собранными для нужд вооруженных сил Украины. Подозреваемый, имея личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств для ВСУ, узнал об уязвимости программного обеспечения этого сайта и решил воспользоваться этим в собственных интересах", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемый, фамилия которого не называется, регулярно выводил средства, собранные гражданами по всему миру, на собственный счет. Всего он присвоил таким образом 340 тысяч гривен (9 тысяч долларов). Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 190 уголовного кодекса Украины ("мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники").
https://ria.ru/20230116/pitanie-1845279430.html
https://ria.ru/20230201/khischeniya-1848982739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
Киевского блогера уличили в присвоении денег, собранных для ВСУ
Прокуратура Киева заподозрила блогера в присвоении собранных для ВСУ девяти тысяч долларов
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости.
Подольская окружная прокуратура Киева сообщила в четверг о подозрении местному жителю по факту присвоения 9 тысяч долларов, собранных для нужд украинских войск, заявили
в четверг в городской прокуратуре.
"Подольской окружной прокуратурой города Киева сообщено о подозрении жителю города Киева по факту мошеннического завладения средствами, собранными для нужд вооруженных сил Украины. Подозреваемый, имея личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств для ВСУ, узнал об уязвимости программного обеспечения этого сайта и решил воспользоваться этим в собственных интересах", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
По данным следствия, подозреваемый, фамилия которого не называется, регулярно выводил средства, собранные гражданами по всему миру, на собственный счет. Всего он присвоил таким образом 340 тысяч гривен (9 тысяч долларов).
Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 190 уголовного кодекса Украины ("мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники").