https://ria.ru/20230223/bezrazlichie-1854058914.html

Российское посольство заявило о безразличии США к миру в Европе

Российское посольство заявило о безразличии США к миру в Европе - РИА Новости, 23.02.2023

Российское посольство заявило о безразличии США к миру в Европе

События последних месяцев на Украине показали безразличие США к миру в Европе, Вашингтон использует Украину для достижения своих целей, завили в посольстве РФ в РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T21:51

2023-02-23T21:51

2023-02-23T23:47

в мире

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сша

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нато

евросоюз

северный поток

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. События последних месяцев на Украине показали безразличие США к миру в Европе, Вашингтон использует Украину для достижения своих целей, завили в посольстве РФ в Ирландии. "События последних месяцев могут научить нас тому, что мир на Украине и, если уж на то пошло, в Европе никогда не входил в планы США. Они давно планировали натравить Украину и Россию друг на друга, намеренно игнорировать бедственное положение русских на востоке Украины и жизненно важные интересы национальной безопасности России, а также фактически разрушить исторические связи между Европой и Россией, низведя Европу до положения политического и экономического придатка США", - говорится в заявлении. Посольство РФ в Ирландии отметило, что США и НАТО "просто используют" украинцев как инструмент для достижения своих стратегических целей против России, а для этого им нужен "устойчивый и затяжной конфликт, а не какое-то движение к урегулированию". Диппредставительство добавило, что именно США и НАТО создали эту кризисную ситуацию, отвергнув серьезные предложения по гарантиям безопасности для РФ и Украины в декабре 2021 года. В результате у России не осталось иного выбора, кроме как "ответить перед лицом явной и непосредственной угрозы национальной безопасности". Как отмечается в заявлении, США за последний год создали условия для гегемонии в Европе, например, перенос промышленных предприятий из Европы в США, рост поставок американского газа в ЕС, а также масштабное перевооружение НАТО при помощи военно-промышленного комплекса Вашингтона. "Диверсии на трубопроводах "Северный поток", которые, по сути, являются актом международного терроризма, имеют все признаки участия США и идеально вписываются в эту матрицу", - добавляет посольство РФ в Ирландии. Диппредставительство отметило, что "единственный выход для США из сложившейся опасной ситуации - это поставить на первое место мир в Европе". В посольстве также отметили, что правительства западных стран, а также их СМИ, "усердно трудились" чтобы привлечь внимание к приближению 24 февраля, осуждая действия России и призывая поставлять Украине больше оружия. В миссии отметили, что в этом вопросе на Западе разработали определенный шаблон с целью "очернить" Россию и распространить пропаганду для поддержки действий НАТО против РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230223/pomosch-1854049745.html

https://ria.ru/20230223/istrebiteli-1854025954.html

https://ria.ru/20230216/evropa-1852491349.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, нато, евросоюз, северный поток