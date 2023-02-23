https://ria.ru/20230223/bayden-1854019435.html
В США назвали главное заблуждение Байдена о Путине
В США назвали главное заблуждение Байдена о Путине - РИА Новости, 23.02.2023
В США назвали главное заблуждение Байдена о Путине
Президент США Джо Байден ошибается, считая, что ему удастся напугать российского лидера Владимира Путина, заявил журналист Эндрю Наполитано на своем... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:09
2023-02-23T18:09
2023-02-23T22:22
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден ошибается, считая, что ему удастся напугать российского лидера Владимира Путина, заявил журналист Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале Judging Freedom."Это тщеславие для президента Байдена и глобалистов в государственном департаменте, которые думают, что могут запугать Путина, но это не так", — отметил он.Несмотря на всю помощь, которую предоставляют страны Запада, ВСУ не удастся противостоять российским войскам и одержать победу, добавил он. Журналист подчеркнул, что Киев испытывает острую нехватку боеприпасов и солдат.При этом Наполитано заметил, что Белому дому следует сконцентрироваться на решении вопросов национальной безопасности страны, а Россия, вопреки их риторике, не представляет такую угрозу для США.
https://ria.ru/20230223/molitva-1854018175.html
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в мире, сша, киев, россия, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, США, Киев, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
18:09 23.02.2023 (обновлено: 22:22 23.02.2023)
В США назвали главное заблуждение Байдена о Путине
Журналист Наполитано: президенту США Байдену не удастся напугать Путина