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В США назвали главное заблуждение Байдена о Путине - РИА Новости, 23.02.2023
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В США назвали главное заблуждение Байдена о Путине
В США назвали главное заблуждение Байдена о Путине - РИА Новости, 23.02.2023
В США назвали главное заблуждение Байдена о Путине
Президент США Джо Байден ошибается, считая, что ему удастся напугать российского лидера Владимира Путина, заявил журналист Эндрю Наполитано на своем... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:09
2023-02-23T22:22
в мире
сша
киев
россия
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден ошибается, считая, что ему удастся напугать российского лидера Владимира Путина, заявил журналист Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале Judging Freedom."Это тщеславие для президента Байдена и глобалистов в государственном департаменте, которые думают, что могут запугать Путина, но это не так", — отметил он.Несмотря на всю помощь, которую предоставляют страны Запада, ВСУ не удастся противостоять российским войскам и одержать победу, добавил он. Журналист подчеркнул, что Киев испытывает острую нехватку боеприпасов и солдат.При этом Наполитано заметил, что Белому дому следует сконцентрироваться на решении вопросов национальной безопасности страны, а Россия, вопреки их риторике, не представляет такую угрозу для США.
https://ria.ru/20230223/molitva-1854018175.html
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в мире, сша, киев, россия, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, США, Киев, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
18:09 23.02.2023 (обновлено: 22:22 23.02.2023)
 
В США назвали главное заблуждение Байдена о Путине

Журналист Наполитано: президенту США Байдену не удастся напугать Путина

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден ошибается, считая, что ему удастся напугать российского лидера Владимира Путина, заявил журналист Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале Judging Freedom.
"Это тщеславие для президента Байдена и глобалистов в государственном департаменте, которые думают, что могут запугать Путина, но это не так", — отметил он.
Президент США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 18:02Религия
Молитва Байдена о России не может быть вредна для страны, считает викарий
Несмотря на всю помощь, которую предоставляют страны Запада, ВСУ не удастся противостоять российским войскам и одержать победу, добавил он. Журналист подчеркнул, что Киев испытывает острую нехватку боеприпасов и солдат.
При этом Наполитано заметил, что Белому дому следует сконцентрироваться на решении вопросов национальной безопасности страны, а Россия, вопреки их риторике, не представляет такую угрозу для США.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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В миреСШАКиевРоссияДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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