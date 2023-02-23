https://ria.ru/20230223/bastrykin-1853910185.html

Бастрыкин: потомки победителей не позволят киевскому режиму победить

Бастрыкин: потомки победителей не позволят киевскому режиму победить - РИА Новости, 23.02.2023

Бастрыкин: потомки победителей не позволят киевскому режиму победить

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что потомки поколения победителей в России не позволят... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T01:28

2023-02-23T01:28

2023-02-23T01:28

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украина

александр бастрыкин

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безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что потомки поколения победителей в России не позволят преступному киевскому режиму одержать верх. "Уважаемые товарищи! С Днём защитника Отечества! ... Спустя десятилетия нацистский режим при поддержке Запада пытается возродиться на Украине. Но мы – потомки поколения победителей – не позволим преступному киевскому режиму одержать верх", - приводятся его слова в телеграм-канале ведомства. Глава СК поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, всех, кто служит Родине и стоит на страже закона и правопорядка. Он отметил, что среди сотрудников СК "немало ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов". По его словам, СК РФ понес потери среди сотрудников на специальной военной операции, но их "бессмертный подвиг" никогда не забудут. В заключение Бастрыкин пожелал здоровья, успехов в службе и благополучия семьям.

https://ria.ru/20230223/tsirkon-1853905324.html

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россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность