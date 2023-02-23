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Бастрыкин: потомки победителей не позволят киевскому режиму победить - РИА Новости, 23.02.2023
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Бастрыкин: потомки победителей не позволят киевскому режиму победить
Бастрыкин: потомки победителей не позволят киевскому режиму победить - РИА Новости, 23.02.2023
Бастрыкин: потомки победителей не позволят киевскому режиму победить
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что потомки поколения победителей в России не позволят... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T01:28
2023-02-23T01:28
россия
украина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что потомки поколения победителей в России не позволят преступному киевскому режиму одержать верх. "Уважаемые товарищи! С Днём защитника Отечества! ... Спустя десятилетия нацистский режим при поддержке Запада пытается возродиться на Украине. Но мы – потомки поколения победителей – не позволим преступному киевскому режиму одержать верх", - приводятся его слова в телеграм-канале ведомства. Глава СК поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, всех, кто служит Родине и стоит на страже закона и правопорядка. Он отметил, что среди сотрудников СК "немало ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов". По его словам, СК РФ понес потери среди сотрудников на специальной военной операции, но их "бессмертный подвиг" никогда не забудут. В заключение Бастрыкин пожелал здоровья, успехов в службе и благополучия семьям.
https://ria.ru/20230223/tsirkon-1853905324.html
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россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Россия, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
01:28 23.02.2023
 
Бастрыкин: потомки победителей не позволят киевскому режиму победить

Бастрыкин: потомки победителей не позволят преступному киевскому режиму одержать верх

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что потомки поколения победителей в России не позволят преступному киевскому режиму одержать верх.
"Уважаемые товарищи! С Днём защитника Отечества! ... Спустя десятилетия нацистский режим при поддержке Запада пытается возродиться на Украине. Но мы – потомки поколения победителей – не позволим преступному киевскому режиму одержать верх", - приводятся его слова в телеграм-канале ведомства.
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Глава СК поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, всех, кто служит Родине и стоит на страже закона и правопорядка. Он отметил, что среди сотрудников СК "немало ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов".
"С момента начала СВО большая группировка следователей, криминалистов и экспертов СК России фиксирует и расследует преступления против мирного населения и российских военнослужащих", - добавил Бастрыкин.
По его словам, СК РФ понес потери среди сотрудников на специальной военной операции, но их "бессмертный подвиг" никогда не забудут.
В заключение Бастрыкин пожелал здоровья, успехов в службе и благополучия семьям.
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