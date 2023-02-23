https://ria.ru/20230223/bastrykin-1853910185.html
Бастрыкин: потомки победителей не позволят киевскому режиму победить
Бастрыкин: потомки победителей не позволят киевскому режиму победить - РИА Новости, 23.02.2023
Бастрыкин: потомки победителей не позволят киевскому режиму победить
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что потомки поколения победителей в России не позволят... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T01:28
2023-02-23T01:28
2023-02-23T01:28
россия
украина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822655910_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_5ce9a00d25710a6cf0536a89763b59b5.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что потомки поколения победителей в России не позволят преступному киевскому режиму одержать верх. "Уважаемые товарищи! С Днём защитника Отечества! ... Спустя десятилетия нацистский режим при поддержке Запада пытается возродиться на Украине. Но мы – потомки поколения победителей – не позволим преступному киевскому режиму одержать верх", - приводятся его слова в телеграм-канале ведомства. Глава СК поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, всех, кто служит Родине и стоит на страже закона и правопорядка. Он отметил, что среди сотрудников СК "немало ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов". По его словам, СК РФ понес потери среди сотрудников на специальной военной операции, но их "бессмертный подвиг" никогда не забудут. В заключение Бастрыкин пожелал здоровья, успехов в службе и благополучия семьям.
https://ria.ru/20230223/tsirkon-1853905324.html
https://ria.ru/20230223/pobeda-1853905995.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822655910_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_200ae18acda14eb6503382d7a2ce0e2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Россия, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Бастрыкин: потомки победителей не позволят киевскому режиму победить
Бастрыкин: потомки победителей не позволят преступному киевскому режиму одержать верх
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что потомки поколения победителей в России не позволят преступному киевскому режиму одержать верх.
"Уважаемые товарищи! С Днём защитника Отечества! ... Спустя десятилетия нацистский режим при поддержке Запада пытается возродиться на Украине
. Но мы – потомки поколения победителей – не позволим преступному киевскому режиму одержать верх", - приводятся его слова в телеграм-канале ведомства.
Глава СК поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, всех, кто служит Родине и стоит на страже закона и правопорядка. Он отметил, что среди сотрудников СК "немало ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов".
"С момента начала СВО большая группировка следователей, криминалистов и экспертов СК России фиксирует и расследует преступления против мирного населения и российских военнослужащих", - добавил Бастрыкин.
По его словам, СК РФ понес потери среди сотрудников на специальной военной операции, но их "бессмертный подвиг" никогда не забудут.
В заключение Бастрыкин пожелал здоровья, успехов в службе и благополучия семьям.