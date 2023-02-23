https://ria.ru/20230223/artemovsk-1853918234.html

Советник Пушилина рассказал об обстановке в Артемовске

Советник Пушилина рассказал об обстановке в Артемовске - РИА Новости, 23.02.2023

Советник Пушилина рассказал об обстановке в Артемовске

Украинские войска в попытках удержать Артемовск ежедневно несут серьезные потери, заявил РИА Новости советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T06:04

2023-02-23T06:04

2023-02-23T09:35

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

киев

денис пушилин

ян гагин

вооруженные силы украины

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев — РИА Новости. Украинские войска в попытках удержать Артемовск ежедневно несут серьезные потери, заявил РИА Новости советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин. "Если говорить о ситуации по Артемовску, они его обороняют, но в любом случае они его потеряют. Потому что, во-первых, за нами — правда и мы сильнее", — сказал он. Гагин обратил внимание, что украинской армии не удалось превратить Артемовск в город-крепость.По его мнению, переброска туда националистических батальонов — "Айдара" и обновленного "Азова"* тоже ничем не поможет киевскому режиму."Потому что все эти ребята — они на фронте не окажутся, они станут заградотрядами, чтобы загонять в Артемовск штурмовую пехоту свою, которая состоит из пойманных на улицах граждан", — убежден советник Пушилина.Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Накануне Гагин рассказал, что бои ведутся уже практически в центре города. По его словам, сил для нанесения серьезных контрударов у ВСУ там сейчас нет.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20230223/gagin-1853913484.html

артемовск

донецкая народная республика

киев

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артемовск, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, безопасность