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Советник Пушилина рассказал об обстановке в Артемовске - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/artemovsk-1853918234.html
Советник Пушилина рассказал об обстановке в Артемовске
Советник Пушилина рассказал об обстановке в Артемовске - РИА Новости, 23.02.2023
Советник Пушилина рассказал об обстановке в Артемовске
Украинские войска в попытках удержать Артемовск ежедневно несут серьезные потери, заявил РИА Новости советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T06:04
2023-02-23T09:35
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев — РИА Новости. Украинские войска в попытках удержать Артемовск ежедневно несут серьезные потери, заявил РИА Новости советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин. "Если говорить о ситуации по Артемовску, они его обороняют, но в любом случае они его потеряют. Потому что, во-первых, за нами — правда и мы сильнее", — сказал он. Гагин обратил внимание, что украинской армии не удалось превратить Артемовск в город-крепость.По его мнению, переброска туда националистических батальонов — "Айдара" и обновленного "Азова"* тоже ничем не поможет киевскому режиму."Потому что все эти ребята — они на фронте не окажутся, они станут заградотрядами, чтобы загонять в Артемовск штурмовую пехоту свою, которая состоит из пойманных на улицах граждан", — убежден советник Пушилина.Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Накануне Гагин рассказал, что бои ведутся уже практически в центре города. По его словам, сил для нанесения серьезных контрударов у ВСУ там сейчас нет.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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артемовск, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
06:04 23.02.2023 (обновлено: 09:35 23.02.2023)
 
Советник Пушилина рассказал об обстановке в Артемовске

Советник Пушилина Гагин: ВСУ продолжают оборонять Артемовск, но все равно потеряют его

© AP Photo / LibkosДым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута)
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Libkos
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев — РИА Новости. Украинские войска в попытках удержать Артемовск ежедневно несут серьезные потери, заявил РИА Новости советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.
"Если говорить о ситуации по Артемовску, они его обороняют, но в любом случае они его потеряют. Потому что, во-первых, за нами — правда и мы сильнее", — сказал он.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Гагин обратил внимание, что украинской армии не удалось превратить Артемовск в город-крепость.

"Артемовск стал центром утилизации ВСУ, где ежедневно они утилизируют свою живую силу", — добавил он.

По его мнению, переброска туда националистических батальонов — "Айдара" и обновленного "Азова"* тоже ничем не поможет киевскому режиму.
"Потому что все эти ребята — они на фронте не окажутся, они станут заградотрядами, чтобы загонять в Артемовск штурмовую пехоту свою, которая состоит из пойманных на улицах граждан", — убежден советник Пушилина.
Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Накануне Гагин рассказал, что бои ведутся уже практически в центре города. По его словам, сил для нанесения серьезных контрударов у ВСУ там сейчас нет.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКиевДенис ПушилинЯн ГагинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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