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Захарова прокомментировала акцию перед посольством России в Лондоне
Захарова прокомментировала акцию перед посольством России в Лондоне - РИА Новости, 23.02.2023
Захарова прокомментировала акцию перед посольством России в Лондоне
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над акцией, в рамках которой асфальт перед посольством РФ в Лондоне залили желто-синей краской,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:24
2023-02-23T18:24
2023-02-23T18:24
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над акцией, в рамках которой асфальт перед посольством РФ в Лондоне залили желто-синей краской, назвав ее "бездарной психоделикой". Ранее радиостанция LBC сообщила, что дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета украинского флага, несколько человек были задержаны в связи с акцией. "Вот на такую бездарную психоделику пошли сотни миллионов в разных валютах. Страшный сон Бандеры: российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи", - написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя видео и новость о том, как украинские активисты залили улицу перед посольством РФ в Лондоне краской в цвета флага Украины.
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в мире, россия, лондон, украина, мария захарова
В мире, Россия, Лондон, Украина, Мария Захарова
Захарова прокомментировала акцию перед посольством России в Лондоне
Захарова назвала акцию с флагом Украины перед посольством России в Лондоне психоделикой