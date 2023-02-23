https://ria.ru/20230223/aktsiya-1854020907.html

Захарова прокомментировала акцию перед посольством России в Лондоне

Захарова прокомментировала акцию перед посольством России в Лондоне - РИА Новости, 23.02.2023

Захарова прокомментировала акцию перед посольством России в Лондоне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над акцией, в рамках которой асфальт перед посольством РФ в Лондоне залили желто-синей краской,... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T18:24

2023-02-23T18:24

2023-02-23T18:24

в мире

россия

лондон

украина

мария захарова

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над акцией, в рамках которой асфальт перед посольством РФ в Лондоне залили желто-синей краской, назвав ее "бездарной психоделикой". Ранее радиостанция LBC сообщила, что дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета украинского флага, несколько человек были задержаны в связи с акцией. "Вот на такую бездарную психоделику пошли сотни миллионов в разных валютах. Страшный сон Бандеры: российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи", - написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя видео и новость о том, как украинские активисты залили улицу перед посольством РФ в Лондоне краской в цвета флага Украины.

https://ria.ru/20230222/dom-1853864381.html

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в мире, россия, лондон, украина, мария захарова