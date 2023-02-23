https://ria.ru/20230223/aktsiya-1853980377.html
Оппозиция в Молдавии провела акцию у здания парламента
Оппозиция в Молдавии провела акцию у здания парламента - РИА Новости, 23.02.2023
Оппозиция в Молдавии провела акцию у здания парламента
Оппозиционная молдавская партия "Шор" устроила перед зданием парламента в Кишиневе флешмоб, потребовав проиндексировать пенсии в соответствии с инфляцией,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:18
2023-02-23T14:18
2023-02-23T20:52
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КИШИНЕВ, 23 фев — РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Шор" устроила перед зданием парламента в Кишиневе флешмоб, потребовав проиндексировать пенсии в соответствии с инфляцией, передает корреспондент РИА Новости. "Мы продолжаем борьбу за лучшие условия жизни для всех граждан. Сегодня мы пришли, чтобы еще раз попросить у власти нормальную индексацию пенсии, чтобы она соответствовала уровню инфляции как минимум. В этом смысле мы, фракция партии "Шор", обратились в Конституционный суд. Ждем ответа", — заявила вице-председатель партии Марина Таубер.Речь идет о решении властей Молдавии проиндексировать пенсии на 14 процентов, тогда как инфляция превысила 30 процентов. В конце января "Шор" подала в Конституционный суд жалобу по этому поводу.Вместе с представителями партии к парламенту пришли пенсионеры, которые принесли плакаты с просьбами "не воровать у стариков деньги". От лозунгов о важности справедливого размера пенсии манифестанты быстро перешли к антиправительственным речовкам. Оппозиция обещает, что после смены власти жители республики смогут рассчитывать на социальную справедливость. Партия "Шор" регулярно проводила массовые акции протеста в прошлом году, а в этом возобновила их с 19 февраля. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное подорожание энергоресурсов и продуктов питания, рекордная инфляция и падение уровня жизни. Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ. Руководство Молдавии неоднократно высказывалось за ликвидацию партии, обвиняя ее в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853939010.html
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в мире, молдавия, россия, псрм
В мире, Молдавия, Россия, ПСРМ
14:18 23.02.2023 (обновлено: 20:52 23.02.2023)
Оппозиция в Молдавии провела акцию у здания парламента
Оппозиция провела акцию у парламента Молдавии с требованием справедливой индексации пенсий
КИШИНЕВ, 23 фев — РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Шор" устроила перед зданием парламента в Кишиневе флешмоб, потребовав проиндексировать пенсии в соответствии с инфляцией, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы продолжаем борьбу за лучшие условия жизни для всех граждан. Сегодня мы пришли, чтобы еще раз попросить у власти нормальную индексацию пенсии, чтобы она соответствовала уровню инфляции как минимум. В этом смысле мы, фракция партии "Шор", обратились в Конституционный суд. Ждем ответа", — заявила вице-председатель партии Марина Таубер.
Речь идет о решении властей Молдавии проиндексировать пенсии на 14 процентов, тогда как инфляция превысила 30 процентов. В конце января "Шор" подала в Конституционный суд жалобу по этому поводу.
Вместе с представителями партии к парламенту пришли пенсионеры, которые принесли плакаты с просьбами "не воровать у стариков деньги". От лозунгов о важности справедливого размера пенсии манифестанты быстро перешли к антиправительственным речовкам. Оппозиция обещает, что после смены власти жители республики смогут рассчитывать на социальную справедливость.
Партия "Шор" регулярно проводила массовые акции протеста в прошлом году, а в этом возобновила их с 19 февраля. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное подорожание энергоресурсов и продуктов питания, рекордная инфляция и падение уровня жизни. Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией
о более выгодных ценах на газ. Руководство Молдавии неоднократно высказывалось за ликвидацию партии, обвиняя ее в незаконном финансировании.