Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция в Молдавии провела акцию у здания парламента - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/aktsiya-1853980377.html
Оппозиция в Молдавии провела акцию у здания парламента
Оппозиция в Молдавии провела акцию у здания парламента - РИА Новости, 23.02.2023
Оппозиция в Молдавии провела акцию у здания парламента
Оппозиционная молдавская партия "Шор" устроила перед зданием парламента в Кишиневе флешмоб, потребовав проиндексировать пенсии в соответствии с инфляцией,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:18
2023-02-23T20:52
в мире
молдавия
россия
псрм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853999147_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_156aeba94587db87227904ef7c1ed744.jpg
КИШИНЕВ, 23 фев — РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Шор" устроила перед зданием парламента в Кишиневе флешмоб, потребовав проиндексировать пенсии в соответствии с инфляцией, передает корреспондент РИА Новости. "Мы продолжаем борьбу за лучшие условия жизни для всех граждан. Сегодня мы пришли, чтобы еще раз попросить у власти нормальную индексацию пенсии, чтобы она соответствовала уровню инфляции как минимум. В этом смысле мы, фракция партии "Шор", обратились в Конституционный суд. Ждем ответа", — заявила вице-председатель партии Марина Таубер.Речь идет о решении властей Молдавии проиндексировать пенсии на 14 процентов, тогда как инфляция превысила 30 процентов. В конце января "Шор" подала в Конституционный суд жалобу по этому поводу.Вместе с представителями партии к парламенту пришли пенсионеры, которые принесли плакаты с просьбами "не воровать у стариков деньги". От лозунгов о важности справедливого размера пенсии манифестанты быстро перешли к антиправительственным речовкам. Оппозиция обещает, что после смены власти жители республики смогут рассчитывать на социальную справедливость. Партия "Шор" регулярно проводила массовые акции протеста в прошлом году, а в этом возобновила их с 19 февраля. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное подорожание энергоресурсов и продуктов питания, рекордная инфляция и падение уровня жизни. Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ. Руководство Молдавии неоднократно высказывалось за ликвидацию партии, обвиняя ее в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853939010.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853999147_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_09c4f84bdd49c40ee26245f147094043.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, псрм
В мире, Молдавия, Россия, ПСРМ
14:18 23.02.2023 (обновлено: 20:52 23.02.2023)
 
Оппозиция в Молдавии провела акцию у здания парламента

Оппозиция провела акцию у парламента Молдавии с требованием справедливой индексации пенсий

© Фото : официальный сайт партии "Шор"Пенсионеры и представители партии "Шор" на акции протеста перед зданием парламента Молдавии
Пенсионеры и представители партии Шор на акции протеста перед зданием парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : официальный сайт партии "Шор"
Пенсионеры и представители партии "Шор" на акции протеста перед зданием парламента Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 фев — РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Шор" устроила перед зданием парламента в Кишиневе флешмоб, потребовав проиндексировать пенсии в соответствии с инфляцией, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы продолжаем борьбу за лучшие условия жизни для всех граждан. Сегодня мы пришли, чтобы еще раз попросить у власти нормальную индексацию пенсии, чтобы она соответствовала уровню инфляции как минимум. В этом смысле мы, фракция партии "Шор", обратились в Конституционный суд. Ждем ответа", — заявила вице-председатель партии Марина Таубер.
Речь идет о решении властей Молдавии проиндексировать пенсии на 14 процентов, тогда как инфляция превысила 30 процентов. В конце января "Шор" подала в Конституционный суд жалобу по этому поводу.
Вместе с представителями партии к парламенту пришли пенсионеры, которые принесли плакаты с просьбами "не воровать у стариков деньги". От лозунгов о важности справедливого размера пенсии манифестанты быстро перешли к антиправительственным речовкам. Оппозиция обещает, что после смены власти жители республики смогут рассчитывать на социальную справедливость.
Партия "Шор" регулярно проводила массовые акции протеста в прошлом году, а в этом возобновила их с 19 февраля. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное подорожание энергоресурсов и продуктов питания, рекордная инфляция и падение уровня жизни. Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ. Руководство Молдавии неоднократно высказывалось за ликвидацию партии, обвиняя ее в незаконном финансировании.
Герб Молдавии на трибуне перед началом брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 10:16
Власти Молдавии отреагировали на предупреждения о провокации в ПМР
 
В миреМолдавияРоссияПСРМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала