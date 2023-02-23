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СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука - РИА Новости, 23.02.2023
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СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука
СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука - РИА Новости, 23.02.2023
СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука
Служба безопасности Украины заявила об аресте активов жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 153 миллионов... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:00
2023-02-23T17:00
в мире
украина
россия
ялта
виктор медведчук
оксана марченко
денис пушилин
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила об аресте активов жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 153 миллионов долларов. "По материалам Службы безопасности суд арестовал имущество Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 миллиарда гривен (153 миллиона долларов -ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Утверждается, что арест наложен на пакеты акций в трех областных энергораспределяющих компаниях и активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Кроме того, сообщается об аресте двух земельных участков, четырех домов и десяти автомобилей, которые, как утверждают в СБУ, принадлежат Марченко. Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. По информации ведомства, бизнес-структура Марченко, расположенная в Ялте, регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Кроме того, крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.
https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853712750.html
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в мире, украина, россия, ялта, виктор медведчук, оксана марченко, денис пушилин, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Ялта, Виктор Медведчук, Оксана Марченко, Денис Пушилин, Служба безопасности Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Верховная Рада Украины
17:00 23.02.2023
 
СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука

СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука на сумму более 153 миллионов долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила об аресте активов жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 153 миллионов долларов.
"По материалам Службы безопасности суд арестовал имущество Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 миллиарда гривен (153 миллиона долларов -ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.
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Утверждается, что арест наложен на пакеты акций в трех областных энергораспределяющих компаниях и активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Кроме того, сообщается об аресте двух земельных участков, четырех домов и десяти автомобилей, которые, как утверждают в СБУ, принадлежат Марченко.
Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. По информации ведомства, бизнес-структура Марченко, расположенная в Ялте, регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Кроме того, крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку.
Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.
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