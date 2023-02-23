Рейтинг@Mail.ru
ЕК не будет штрафовать за непредоставление данных о российских активах - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/aktivy-1853979859.html
ЕК не будет штрафовать за непредоставление данных о российских активах
ЕК не будет штрафовать за непредоставление данных о российских активах - РИА Новости, 23.02.2023
ЕК не будет штрафовать за непредоставление данных о российских активах
Более десятка стран ЕС выступили против введения штрафов за непредоставление сведений о местонахождении активов РФ, что вынудило Еврокомиссию отказаться от... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:14
2023-02-23T14:14
специальная военная операция на украине
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
австрия
германия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более десятка стран ЕС выступили против введения штрафов за непредоставление сведений о местонахождении активов РФ, что вынудило Еврокомиссию отказаться от плана по таким штрафам, сообщило европейское издание Politico. По его данным, предложение ввести подобные штрафные меры рассматривается в рамках подготовки 10-го пакета санкций ЕС против РФ, оно требует единодушной поддержки со стороны стран-членов организации. Отмечается, что Еврокомиссия ставит целью "составить карту" местонахождения замороженных активов России, которая будет содержать информацию о том, в каких странах ЕС сколько активов заморожено. Такая мера якобы станет "первым шагом в продолжающихся дискуссиях о том, как использовать эти активы для оплаты восстановления Украины". По словам источников газеты, против предложения ввести штрафы за непредоставление сведений об активах РФ выступила группа из 13 стран, включая Австрию, Германию, Бельгию, Чехию, Францию, Италию, Латвию, Мальту и Португалию. Как в беседе с изданием отметил неназванный дипломат, эти страны сослались на необходимость юридических разъяснений, "которые не могут быть разрешены простым пересмотром пакета санкций в течение нескольких дней". Согласно четырем неназванным дипломатам и чиновникам, Еврокомиссия настаивала на необходимости составить карту замороженных государственных активов РФ, но согласилась исключить штрафы из обсуждаемого пакета санкций. Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли согласовать в среду десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в четверг. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230215/aktivy-1852170375.html
https://ria.ru/20230123/aktivy-1846738076.html
https://ria.ru/20230128/rezervy-1847977006.html
россия
австрия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_130:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_75c0b76bbff05d9d7a3c99c961ec3fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, австрия, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Австрия, Германия, Украина
14:14 23.02.2023
 
ЕК не будет штрафовать за непредоставление данных о российских активах

Politico: ЕК отказалась от идеи о штрафах за непредоставление данных о российских активах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более десятка стран ЕС выступили против введения штрафов за непредоставление сведений о местонахождении активов РФ, что вынудило Еврокомиссию отказаться от плана по таким штрафам, сообщило европейское издание Politico.
По его данным, предложение ввести подобные штрафные меры рассматривается в рамках подготовки 10-го пакета санкций ЕС против РФ, оно требует единодушной поддержки со стороны стран-членов организации.
Вид Берна - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 14:29
Швейцария не нашла оснований для передачи Украине российских активов
Отмечается, что Еврокомиссия ставит целью "составить карту" местонахождения замороженных активов России, которая будет содержать информацию о том, в каких странах ЕС сколько активов заморожено. Такая мера якобы станет "первым шагом в продолжающихся дискуссиях о том, как использовать эти активы для оплаты восстановления Украины".
По словам источников газеты, против предложения ввести штрафы за непредоставление сведений об активах РФ выступила группа из 13 стран, включая Австрию, Германию, Бельгию, Чехию, Францию, Италию, Латвию, Мальту и Португалию. Как в беседе с изданием отметил неназванный дипломат, эти страны сослались на необходимость юридических разъяснений, "которые не могут быть разрешены простым пересмотром пакета санкций в течение нескольких дней".
Флаги Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 11:54Специальная военная операция на Украине
В ЕС заявили о нескольких вариантах использования российских активов
Согласно четырем неназванным дипломатам и чиновникам, Еврокомиссия настаивала на необходимости составить карту замороженных государственных активов РФ, но согласилась исключить штрафы из обсуждаемого пакета санкций.
Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли согласовать в среду десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в четверг.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 08:00
"Законные основания": Европа нашла способ захватить российские резервы
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииАвстрияГерманияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала