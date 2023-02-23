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ЕК не будет штрафовать за непредоставление данных о российских активах

ЕК не будет штрафовать за непредоставление данных о российских активах - РИА Новости, 23.02.2023

ЕК не будет штрафовать за непредоставление данных о российских активах

Более десятка стран ЕС выступили против введения штрафов за непредоставление сведений о местонахождении активов РФ, что вынудило Еврокомиссию отказаться от... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:14

2023-02-23T14:14

2023-02-23T14:14

специальная военная операция на украине

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

австрия

германия

украина

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более десятка стран ЕС выступили против введения штрафов за непредоставление сведений о местонахождении активов РФ, что вынудило Еврокомиссию отказаться от плана по таким штрафам, сообщило европейское издание Politico. По его данным, предложение ввести подобные штрафные меры рассматривается в рамках подготовки 10-го пакета санкций ЕС против РФ, оно требует единодушной поддержки со стороны стран-членов организации. Отмечается, что Еврокомиссия ставит целью "составить карту" местонахождения замороженных активов России, которая будет содержать информацию о том, в каких странах ЕС сколько активов заморожено. Такая мера якобы станет "первым шагом в продолжающихся дискуссиях о том, как использовать эти активы для оплаты восстановления Украины". По словам источников газеты, против предложения ввести штрафы за непредоставление сведений об активах РФ выступила группа из 13 стран, включая Австрию, Германию, Бельгию, Чехию, Францию, Италию, Латвию, Мальту и Португалию. Как в беседе с изданием отметил неназванный дипломат, эти страны сослались на необходимость юридических разъяснений, "которые не могут быть разрешены простым пересмотром пакета санкций в течение нескольких дней". Согласно четырем неназванным дипломатам и чиновникам, Еврокомиссия настаивала на необходимости составить карту замороженных государственных активов РФ, но согласилась исключить штрафы из обсуждаемого пакета санкций. Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли согласовать в среду десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в четверг. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230215/aktivy-1852170375.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, австрия, германия, украина