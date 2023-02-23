https://ria.ru/20230223/agressiya-1854017024.html

Лукашенко рассказал, как ответит Минск в случае агрессии с территории Киева

Лукашенко рассказал, как ответит Минск в случае агрессии с территории Киева - РИА Новости, 23.02.2023

Лукашенко рассказал, как ответит Минск в случае агрессии с территории Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ответит в случае агрессии с территории Украины, и выразил уверенность, что в этом случае его действия РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T17:56

2023-02-23T17:56

2023-02-23T18:08

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украина

минск

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ответит в случае агрессии с территории Украины, и выразил уверенность, что в этом случае его действия найдут поддержку всего мирового сообщества, в том числе и Китая. "Но не дай Бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китая, если против нас будет совершена агрессия", - сказал Лукашенко в интервью китайским СМИ. Его слова приводит на своем сайте белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня". Лукашенко заявил, что эту позицию Минск доводит по разным каналам до Украины, а также стран Запада. "Я их предупредил, что не дай Бог будет развязана агрессия с территории Украины на территорию Беларуси. Мы ответим, но это будет совершенно иная война. Она приобретет мгновенно иной характер. И здесь мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю, бороться с агрессором в том числе и войсками Российской Федерации. Вместе", - сказал он. Белорусский президент отметил, что в Минске "серьезно готовы ответить" в случае необходимости. "Эту позицию мы довели не только до Украины, но и до англичан, США. Надеюсь, у меня будет возможность, мы проинформируем и французов о нашей позиции", - добавил он.

https://ria.ru/20230223/konflikt-1854014440.html

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минск

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в мире, украина, минск, белоруссия, александр лукашенко