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Лукашенко рассказал, как ответит Минск в случае агрессии с территории Киева - РИА Новости, 23.02.2023
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Лукашенко рассказал, как ответит Минск в случае агрессии с территории Киева
Лукашенко рассказал, как ответит Минск в случае агрессии с территории Киева - РИА Новости, 23.02.2023
Лукашенко рассказал, как ответит Минск в случае агрессии с территории Киева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ответит в случае агрессии с территории Украины, и выразил уверенность, что в этом случае его действия РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:56
2023-02-23T18:08
в мире
украина
минск
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ответит в случае агрессии с территории Украины, и выразил уверенность, что в этом случае его действия найдут поддержку всего мирового сообщества, в том числе и Китая. "Но не дай Бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китая, если против нас будет совершена агрессия", - сказал Лукашенко в интервью китайским СМИ. Его слова приводит на своем сайте белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня". Лукашенко заявил, что эту позицию Минск доводит по разным каналам до Украины, а также стран Запада. "Я их предупредил, что не дай Бог будет развязана агрессия с территории Украины на территорию Беларуси. Мы ответим, но это будет совершенно иная война. Она приобретет мгновенно иной характер. И здесь мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю, бороться с агрессором в том числе и войсками Российской Федерации. Вместе", - сказал он. Белорусский президент отметил, что в Минске "серьезно готовы ответить" в случае необходимости. "Эту позицию мы довели не только до Украины, но и до англичан, США. Надеюсь, у меня будет возможность, мы проинформируем и французов о нашей позиции", - добавил он.
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в мире, украина, минск, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко
17:56 23.02.2023 (обновлено: 18:08 23.02.2023)
 
Лукашенко рассказал, как ответит Минск в случае агрессии с территории Киева

Лукашенко: Минск ответит в случае агрессии со стороны Киева, мировое сообщество поддержит

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ответит в случае агрессии с территории Украины, и выразил уверенность, что в этом случае его действия найдут поддержку всего мирового сообщества, в том числе и Китая.
"Но не дай Бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китая, если против нас будет совершена агрессия", - сказал Лукашенко в интервью китайским СМИ. Его слова приводит на своем сайте белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
Лукашенко заявил, что эту позицию Минск доводит по разным каналам до Украины, а также стран Запада. "Я их предупредил, что не дай Бог будет развязана агрессия с территории Украины на территорию Беларуси. Мы ответим, но это будет совершенно иная война. Она приобретет мгновенно иной характер. И здесь мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю, бороться с агрессором в том числе и войсками Российской Федерации. Вместе", - сказал он.
Белорусский президент отметил, что в Минске "серьезно готовы ответить" в случае необходимости. "Эту позицию мы довели не только до Украины, но и до англичан, США. Надеюсь, у меня будет возможность, мы проинформируем и французов о нашей позиции", - добавил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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