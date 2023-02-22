https://ria.ru/20230222/zoloto-1853662186.html
Источник: в Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины ГФС
Источник: в Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины ГФС - РИА Новости, 22.02.2023
Источник: в Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины ГФС
Неизвестные в Забайкальском крае украли из машины фельдъегерской службы 60 килограммов золота, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:59
2023-02-22T11:59
2023-02-22T12:11
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
золото
забайкальский край
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ЧИТА, 22 фев - РИА Новости. Неизвестные в Забайкальском крае украли из машины фельдъегерской службы 60 килограммов золота, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Действительно, да, 60 килограммов было (украдено). Произошло в Каларском районе", - сказал источник. В пресс-службе УМВД России уточнили РИА Новости, что в отделение МВД России "Каларское" поступило сообщение о "проникновении в автомашину "Урал" и хищении драгоценного металла". "Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Для раскрытия преступления в Каларский округ направлены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска аппарата краевого УМВД", - добавили в пресс-службе. Другие детали официально не раскрываются.
https://ria.ru/20230130/zaderzhanie-1848508106.html
https://ria.ru/20230125/kot-1847400706.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), золото, забайкальский край
Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Золото, Забайкальский край
11:59 22.02.2023 (обновлено: 12:11 22.02.2023)
Источник: в Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины ГФС
В Забайкалье злоумышленники украли 60 килограммов золота из машины фельдъегерской службы
ЧИТА, 22 фев - РИА Новости. Неизвестные в Забайкальском крае украли из машины фельдъегерской службы 60 килограммов золота, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Действительно, да, 60 килограммов было (украдено). Произошло в Каларском районе", - сказал источник.
В пресс-службе УМВД России уточнили РИА Новости, что в отделение МВД России "Каларское" поступило сообщение о "проникновении в автомашину "Урал" и хищении драгоценного металла".
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Для раскрытия преступления в Каларский округ направлены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска аппарата краевого УМВД", - добавили в пресс-службе.
Другие детали официально не раскрываются.