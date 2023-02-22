https://ria.ru/20230222/zoloto-1853662186.html

Источник: в Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины ГФС

Источник: в Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины ГФС - РИА Новости, 22.02.2023

Источник: в Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины ГФС

Неизвестные в Забайкальском крае украли из машины фельдъегерской службы 60 килограммов золота, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:59

2023-02-22T11:59

2023-02-22T12:11

происшествия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

золото

забайкальский край

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ЧИТА, 22 фев - РИА Новости. Неизвестные в Забайкальском крае украли из машины фельдъегерской службы 60 килограммов золота, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Действительно, да, 60 килограммов было (украдено). Произошло в Каларском районе", - сказал источник. В пресс-службе УМВД России уточнили РИА Новости, что в отделение МВД России "Каларское" поступило сообщение о "проникновении в автомашину "Урал" и хищении драгоценного металла". "Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Для раскрытия преступления в Каларский округ направлены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска аппарата краевого УМВД", - добавили в пресс-службе. Другие детали официально не раскрываются.

https://ria.ru/20230130/zaderzhanie-1848508106.html

https://ria.ru/20230125/kot-1847400706.html

россия

забайкальский край

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), золото, забайкальский край