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Источник: в Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины ГФС - РИА Новости, 22.02.2023
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Источник: в Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины ГФС
Источник: в Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины ГФС - РИА Новости, 22.02.2023
Источник: в Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины ГФС
Неизвестные в Забайкальском крае украли из машины фельдъегерской службы 60 килограммов золота, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:59
2023-02-22T12:11
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
золото
забайкальский край
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ЧИТА, 22 фев - РИА Новости. Неизвестные в Забайкальском крае украли из машины фельдъегерской службы 60 килограммов золота, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Действительно, да, 60 килограммов было (украдено). Произошло в Каларском районе", - сказал источник. В пресс-службе УМВД России уточнили РИА Новости, что в отделение МВД России "Каларское" поступило сообщение о "проникновении в автомашину "Урал" и хищении драгоценного металла". "Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Для раскрытия преступления в Каларский округ направлены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска аппарата краевого УМВД", - добавили в пресс-службе. Другие детали официально не раскрываются.
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происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), золото, забайкальский край
Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Золото, Забайкальский край
11:59 22.02.2023 (обновлено: 12:11 22.02.2023)
 
Источник: в Забайкалье украли 60 килограммов золота из машины ГФС

В Забайкалье злоумышленники украли 60 килограммов золота из машины фельдъегерской службы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЧИТА, 22 фев - РИА Новости. Неизвестные в Забайкальском крае украли из машины фельдъегерской службы 60 килограммов золота, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Действительно, да, 60 килограммов было (украдено). Произошло в Каларском районе", - сказал источник.
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В пресс-службе УМВД России уточнили РИА Новости, что в отделение МВД России "Каларское" поступило сообщение о "проникновении в автомашину "Урал" и хищении драгоценного металла".
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Для раскрытия преступления в Каларский округ направлены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска аппарата краевого УМВД", - добавили в пресс-службе.
Другие детали официально не раскрываются.
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ПроисшествияРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ЗолотоЗабайкальский край
 
 
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