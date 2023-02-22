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Проклятье Анны Карениной: что случилось со звездой кино Татьяной Самойловой

Проклятье Анны Карениной: что случилось со звездой кино Татьяной Самойловой - РИА Новости, 22.02.2023

Проклятье Анны Карениной: что случилось со звездой кино Татьяной Самойловой

Пабло Пикассо ей пророчил звездное будущее — Вероника в культовой ленте "Летят журавли" очаровала гостей Каннского кинофестиваля в 1958 году, исполнительницу... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:14

2023-02-22T14:14

2023-02-22T14:14

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Пабло Пикассо ей пророчил звездное будущее — Вероника в культовой ленте "Летят журавли" очаровала гостей Каннского кинофестиваля в 1958 году, исполнительницу роли звали сниматься в Голливуд. Татьяну Самойлову приглашали воплотить образ Анны Карениной в зарубежной постановке. Вронским был бы Жерар Филип. Героиню из романа Толстого актриса сыграет. Но не на Западе, а в СССР. В Америку ее не пустили. Впрочем, в советской картине она была так хороша, что ее версия Карениной по праву считается одной из лучших. Самойлова называла себя счастливой — она узнала любовь и появилась в бессмертных картинах. И все же в ее судьбе были тяжелые времена: аборт, выкидыши, туберкулез и отсутствие ролей...НетипажФильм "Летят журавли" Михаила Калатозова получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, а Хрущеву не понравился. История уже почти легендарная: Никита Сергеевич ленту раскритиковал, назвал главную героиню чуть ли не проституткой. Вероника и правда выделялась среди других женских персонажей в кино того времени. Да и играла начинающая актриса не так, как было принято в СССР, а "словно без кожи", никаких театральных условностей не допускала. А ведь роль была лишь второй в фильмографии молодой артистки.Польско-еврейские корни, раскосые глаза, хрупкая фигура — у Татьяны Самойловой красота тоже была несоветская. В востребованный тогда типаж она не вписывалась. И это одна из возможных причин, почему после успеха в Каннах актриса так редко снималась. Девушки пытались повторить ее образ в фильме "Летят журавли" и рисовали стрелки, как у Вероники. А режиссеры просто не понимали, что делать с такой нестандартной внешностью и необычной подачей, как у Самойловой. Другая важная роль у нее была лишь через десять лет после драмы Калатозова. Александр Зархи позвал ее сниматься в экранизации "Анны Карениной". А роль Вронского отдал ее бывшему мужу — Василию Лановому.Самая красивая пара СССРС ним Татьяна Самойлова познакомилась, когда училась на актерском. Роман был стремительным, а свадьба скромной — молодые подали заявление в загс и расписались. Жили у родителей невесты: у них жилищные условия были лучше. Отец юной артистки Евгений Самойлов был популярным актером. Мать заботилась о дочери, умела создать уют. Молодые и красивые, Лановой и Самойлова были счастливы вместе. Чувства могли остаться и после расставания.После прославленной картины "Летят журавли" актриса отправилась в тайгу — сниматься в "Неотправленном письме". Условия были сложными, а у Самойловой, чье детство пришлось на годы Второй мировой, здоровье было подорвано. После съемок она попала в санаторий для больных туберкулезом. Чувствовала себя ужасно: температура, боль. Тогда она узнала, что беременна двойней. Лановой хотел детей и семью. А Самойлова к этому оказалась пока не готова. Она еще надеялась на роли и очень переживала из-за своего состояния. Аборт делала подпольно и без наркоза. Позже она признается, что любила только Ланового. Три бракаПосле развода с первым супругом она дважды выходила замуж, а еще жила в гражданском браке с режиссером Соломоном Шульманом. Она мечтала о материнстве. Ее брак с писателем Валерием Осиповым распался из-за того, что у пары не получалось завести ребенка. Самойлова пережила несколько выкидышей. Мамой она смогла стать в отношениях с Эдуардом Машковичем. Но брак был недолгим. Сына Дмитрия Самойловой помогала воспитывать ее мать. Впоследствии об отношениях Татьяны Евгеньевны и Димы сложится немало слухов и домыслов. Мальчик вырастет и уедет в США. А его мама останется на родине. Одна. Тема обширная для спекуляций и упреков. И тем не менее свою дочь Дмитрий назвал в честь ее знаменитой бабушки — Таней. Самойлова мучилась от проблем со здоровьем. Она была легендой, но последние дни жила далеко не в роскоши. Дважды, в 2009-м и 2011-м, в новостных каналах появлялись сообщения: вышла из дома и потерялась. Каждый раз пожилую артистку удавалось найти — в больницах. Четвертого мая Самойлова госпитализировали с ишемической болезнью сердца и гипертонией. В тот же день ее не стало. Она умерла в свой юбилей — звезде кино исполнилось 80 лет.

https://ria.ru/20230220/pelttser-1853146895.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, татьяна самойлова, кино и сериалы, знаменитости, звезды