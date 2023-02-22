https://ria.ru/20230222/zhurnalisty-1853864544.html

Международная федерация журналистов назвала причину остановки членства СЖР

Международная федерация журналистов назвала причину остановки членства СЖР - РИА Новости, 22.02.2023

Международная федерация журналистов назвала причину остановки членства СЖР

Международная федерация журналистов (IFJ) в среду сообщила о немедленной приостановке членства Союза журналистов России (СЖР) в организации в связи с... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:09

2023-02-22T19:09

2023-02-22T19:09

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союз журналистов россии

международная федерация журналистов

европейская федерация журналистов

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) в среду сообщила о немедленной приостановке членства Союза журналистов России (СЖР) в организации в связи с "действиями, противоречащими принципам и целям Федерации". "Членство СЖР было приостановлено с немедленным вступлением в силу после согласования Исполнительным комитетом "предварительного решения об исключении" - максимальной санкции, предусмотренной за действия, противоречащие принципам и целям… Федерации", - указывается в заявлении. В начале февраля IFJ сообщил, что Исполком организации может на внеочередном заседании 22 февраля рассмотреть вопрос о приостановке членства Союза журналистов России. Сообщалось, что в отношении СЖР проводилось расследование, связанное с "открытием СЖР четырех отделений в украинских регионах", которые стали российскими регионами. IFJ осудила этот шаг. Ранее в СМИ появилась информация, что исполком IFJ якобы запустил процедуру исключения Союза журналистов России из организации. В то же время, генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес в беседе с РИА Новости пояснил, что только конгресс IFJ может исключать членов, он пройдет в 2026 году. Он добавил, что исполком организации может принять решение только о приостановке членства по итогам соответствующего расследования.

https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851589423.html

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россия, союз журналистов россии, международная федерация журналистов, европейская федерация журналистов