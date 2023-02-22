https://ria.ru/20230222/zhurnalisty-1853812148.html
Международная федерация журналистов приостановила членство России
Международная федерация журналистов приостановила членство России - РИА Новости, 22.02.2023
Международная федерация журналистов приостановила членство России
Международная федерация журналистов приостановила членство России, это политическое решение, они нарушают свой же устав, заявил РИА Новости глава Союза... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:58
2023-02-22T16:58
2023-02-22T17:32
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международная федерация журналистов
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журналистика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Международная федерация журналистов приостановила членство России, это политическое решение, они нарушают свой же устав, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.Он подчеркнул, что СЖР считает, что на это никаких оснований нет и это политическое решение. Руководство федерации пошло на поводу у ультиматума, так называемых северных профсоюзов, отметил глава СЖР."Руководство МФЖ не имеет права заниматься политикой. В данном случае это откровенно политическое решение, они нарушают свой собственный устав. Мы можем только сожалеть. В данном случае еще не известно, кому будет хуже. Мы перестанем платить очень большие взносы, совместных мероприятий по понятным причинам сейчас нет", - пояснил Соловьев.Кроме того, он рассказал, что есть один тезис, на который МФЖ ответить не сможет: в 2014 году, когда Крым присоединился к России, СЖР создал отделения в Севастополе и Симферополе, после этого один из сотрудников СЖР Тимур Шафир был избран на 30 конгрессе вице-президентом Международной федерации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, международная федерация журналистов, союз журналистов россии, журналистика, общество
Россия, Международная федерация журналистов, Союз журналистов России, журналистика, Общество
16:58 22.02.2023 (обновлено: 17:32 22.02.2023)
Международная федерация журналистов приостановила членство России
Глава СЖР Соловьев: Международная федерация журналистов приостановила членство России
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Международная федерация журналистов приостановила членство России, это политическое решение, они нарушают свой же устав, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
"Только что я получил письмо от генерального секретаря Международной федерации, в котором он мне сообщил, что на заседании исполкома организации принято решение приостановить членство СЖР", - сказал Соловьев.
Он подчеркнул, что СЖР считает, что на это никаких оснований нет и это политическое решение. Руководство федерации пошло на поводу у ультиматума, так называемых северных профсоюзов, отметил глава СЖР.
"Руководство МФЖ не имеет права заниматься политикой. В данном случае это откровенно политическое решение, они нарушают свой собственный устав. Мы можем только сожалеть. В данном случае еще не известно, кому будет хуже. Мы перестанем платить очень большие взносы, совместных мероприятий по понятным причинам сейчас нет", - пояснил Соловьев.
Кроме того, он рассказал, что есть один тезис, на который МФЖ ответить не сможет: в 2014 году, когда Крым присоединился к России, СЖР создал отделения в Севастополе
и Симферополе
, после этого один из сотрудников СЖР Тимур Шафир
был избран на 30 конгрессе вице-президентом Международной федерации.