https://ria.ru/20230222/zhurnalisty-1853812148.html

Международная федерация журналистов приостановила членство России

Международная федерация журналистов приостановила членство России - РИА Новости, 22.02.2023

Международная федерация журналистов приостановила членство России

Международная федерация журналистов приостановила членство России, это политическое решение, они нарушают свой же устав, заявил РИА Новости глава Союза... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:58

2023-02-22T16:58

2023-02-22T17:32

россия

международная федерация журналистов

союз журналистов россии

журналистика

общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Международная федерация журналистов приостановила членство России, это политическое решение, они нарушают свой же устав, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.Он подчеркнул, что СЖР считает, что на это никаких оснований нет и это политическое решение. Руководство федерации пошло на поводу у ультиматума, так называемых северных профсоюзов, отметил глава СЖР."Руководство МФЖ не имеет права заниматься политикой. В данном случае это откровенно политическое решение, они нарушают свой собственный устав. Мы можем только сожалеть. В данном случае еще не известно, кому будет хуже. Мы перестанем платить очень большие взносы, совместных мероприятий по понятным причинам сейчас нет", - пояснил Соловьев.Кроме того, он рассказал, что есть один тезис, на который МФЖ ответить не сможет: в 2014 году, когда Крым присоединился к России, СЖР создал отделения в Севастополе и Симферополе, после этого один из сотрудников СЖР Тимур Шафир был избран на 30 конгрессе вице-президентом Международной федерации.

https://ria.ru/20230216/ponomarenko-1852516616.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, международная федерация журналистов, союз журналистов россии, журналистика, общество