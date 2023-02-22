https://ria.ru/20230222/zemletryasenie-1853643308.html

На юге Ирана произошло землетрясение

На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 22.02.2023

На юге Ирана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду утром в провинции Фарс, на юге Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на Сейсмологический центр Института... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:02

2023-02-22T11:02

2023-02-22T11:04

в мире

иран

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду утром в провинции Фарс, на юге Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета. "Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета сообщил о землетрясении магнитудой 5,5, произошедшем в среду в 04.41 утра (04.11 мск) на глубине 11 километров в округе Дорз, в области Ларестан в провинции Фарс", – говорится в сообщении. Данные о жертвах пока не поступали. Накануне Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 5,3 на юге исламской республики. Эпицентр подземных толчков располагался в 113 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

иран

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сильное землетрясение в турции и сирии