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На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 22.02.2023
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На юге Ирана произошло землетрясение
На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 22.02.2023
На юге Ирана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду утром в провинции Фарс, на юге Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на Сейсмологический центр Института... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:02
2023-02-22T11:04
в мире
иран
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду утром в провинции Фарс, на юге Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета. "Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета сообщил о землетрясении магнитудой 5,5, произошедшем в среду в 04.41 утра (04.11 мск) на глубине 11 километров в округе Дорз, в области Ларестан в провинции Фарс", – говорится в сообщении. Данные о жертвах пока не поступали. Накануне Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 5,3 на юге исламской республики. Эпицентр подземных толчков располагался в 113 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, иран, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Иран, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
11:02 22.02.2023 (обновлено: 11:04 22.02.2023)
 
На юге Ирана произошло землетрясение

Fars: землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Фарс на юге Ирана

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду утром в провинции Фарс, на юге Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
"Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета сообщил о землетрясении магнитудой 5,5, произошедшем в среду в 04.41 утра (04.11 мск) на глубине 11 километров в округе Дорз, в области Ларестан в провинции Фарс", – говорится в сообщении.
Данные о жертвах пока не поступали.
Накануне Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 5,3 на юге исламской республики. Эпицентр подземных толчков располагался в 113 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
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