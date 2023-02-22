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"Ничего он не знает!" Берлускони жестко ответил на выходку Зеленского - РИА Новости, 22.02.2023
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"Ничего он не знает!" Берлускони жестко ответил на выходку Зеленского
"Ничего он не знает!" Берлускони жестко ответил на выходку Зеленского - РИА Новости, 22.02.2023
"Ничего он не знает!" Берлускони жестко ответил на выходку Зеленского
Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оскорбило и разозлило заявление президента Украины Владимира Зеленского в его адрес, пишет газета la... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:20
2023-02-22T16:02
в мире
украина
сильвио берлускони
владимир зеленский
италия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оскорбило и разозлило заявление президента Украины Владимира Зеленского в его адрес, пишет газета la Repubblica. "Что знает этот синьор (Зеленский. — Прим. ред.) обо мне? Ничего он не знает! Я ребенком пережил бомбардировки", — сказал экс-премьер. Неделей ранее он жестко раскритиковал Зеленского, заявив, что тому достаточно было прекратить атаки на Донбасс, чтобы предотвратить разрушительный конфликт. В ответ украинский президент упрекнул Берлускони в том, что тот никогда не переживал бомбардировок. Но Берлускони родился в 1936 году и в детстве видел, как во время Второй мировой войны авиация союзников бомбила его родной Милан.
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в мире, украина, сильвио берлускони, владимир зеленский, италия
В мире, Украина, Сильвио Берлускони, Владимир Зеленский, Италия
14:20 22.02.2023 (обновлено: 16:02 22.02.2023)
 
"Ничего он не знает!" Берлускони жестко ответил на выходку Зеленского

Берлускони разозлили слова Зеленского о том, что его дом никогда не бомбили

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оскорбило и разозлило заявление президента Украины Владимира Зеленского в его адрес, пишет газета la Repubblica.
"Что знает этот синьор (Зеленский. — Прим. ред.) обо мне? Ничего он не знает! Я ребенком пережил бомбардировки", — сказал экс-премьер.

Неделей ранее он жестко раскритиковал Зеленского, заявив, что тому достаточно было прекратить атаки на Донбасс, чтобы предотвратить разрушительный конфликт. В ответ украинский президент упрекнул Берлускони в том, что тот никогда не переживал бомбардировок. Но Берлускони родился в 1936 году и в детстве видел, как во время Второй мировой войны авиация союзников бомбила его родной Милан.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 10:01Специальная военная операция на Украине
Захарова прокомментировала слова Зеленского о Берлускони
 
В миреУкраинаСильвио БерлускониВладимир ЗеленскийИталия
 
 
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